Het zal pittig worden voor Nederland om zich te plaatsen voor de Davis Cup. Captain Paul Haarhuis moet het in de eerste kwalificatie wedstrijd doen zonder twee toppers. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn afwezig.

De Nederlandse tennissers treden in februari aan voor de eerste kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup in India. Dat doen ze dus zonder de nummers 25 (Griekspoor) en 75 (Van de Zandschulp) van de wereldranglijst, maakte captain Haarhuis bekend.

"Door het reizen en de drukke planning rondom de Davis Cup en ABN AMRO Open zijn Tallon en Botic dit keer niet inzetbaar", legde hij uit in een persbericht. De selectie bestaat uit Jesper de Jong, Guy den Ouden, David Pel en Sander Arends. De Jong is de hoogstgeplaatste speler op de wereldranglijst met de 71e plaats.

'India is niet om de hoek'

Het ontbreken van Griekspoor en Van de Zandschulp komt niet onverwacht. Griekspoor bedankte vorig seizoen al voor de David Cup-kwalificatie en Van de Zandschulp sprak zich bij De Telegraaf al uit over het landentoernooi. "India is niet om de hoek", verklaarde Van de Zandschulp. "De kans dat ik daar in actie kom, is heel erg klein", aldus de speler die sinds 2019 ieder jaar uitkwam voor Nederland in het Davis Cup-toernooi.

"De kans dat ik naar India ga, is ongelofelijk klein. Wat mij betreft zitten Botic en ik op één lijn. De keuze om afgelopen seizoen geen Davis Cup te spelen was een goede", waren de woorden van Griekspoor bij hetzelfde medium.

Nederland stond in 2024 nog in de finale van het toernooi, maar verloor toen van Italië. In 2025 wisten ze zich niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Er werd in de kwalificatie verloren van Argentinië.