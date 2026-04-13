Rafael Nadal stond op de tennisbaan jarenlang in de spotlights, maar zijn privéleven heeft de Spanjaard altijd erg geheim gehouden. Toch geeft hij binnenkort een uniek kijkje achter de schermen, want in een documentaire over zijn afscheidsjaar zullen 'nooit eerder vertoonde beelden' te zien zijn.

Nadal zette eind 2024 na een nederlaag in de kwartfinale van de Davis Cup tegen Nederland definitief een punt achter zijn loopbaan. De Spanjaard vierde grote successen in zijn carrière, maar kampte de in zijn laatste jaar met dusdanig veel fysieke problemen dat hij weinig aansprekende resultaten meer boekte.

Het afscheidsjaar was voor de 22-voudig grandslamkampioen ongetwijfeld dan ook niet de mooiste periode uit zijn loopbaan, maar binnenkort is wel te zien hoe hij die precies beleefd heeft. Streamingsdienst Netflix heeft Nadal in zijn laatste tennisjaar namelijk gevolgd en het resultaat zal binnenkort te zien zijn in de documentaire Rafa.

Ook rol voor Roger Federer en Novak Djokovic

Daarin krijgen de kijkers nooit eerder vertoonde beelden uit het verleden te zien, maar ook kunnen ze kijken naar hoe het er achter de schermen aan toeging in het afscheidsjaar van Nadal. De Spanjaard is er meestal niet zo happig op om dingen uit zijn privéleven te laten zien, maar heeft voor de streamingsdienst dus een uitzondering gemaakt. Familieleden en mensen uit zijn team zullen ook aan het woord komen, net als zijn oude rivalen Roger Federer en Novak Djokovic.

In de documentaire gaat het overigens niet enkel over zijn laatste jaar. Ook wordt er getoond hoe Nadal naar de top wist te klimmen en is er aandacht voor de vele blessures waar hij mee te kampen had tijdens zijn loopbaan. Die eisten ook op mentaal vlak flink wat van de Spanjaard.



Documentaire komt uit tijdens Roland Garros

De documentaire is vanaf vrijdag 29 mei te bekijken op Netflix. Die datum lijkt zeker niet zomaar gekozen, want op dat moment is Roland Garros in volle gang. Nadal was daar tijdens zijn carrière oppermachtig en pakte liefst veertien keer de titel, een record dat waarschijnlijk nooit meer gebroken zal worden. De Spanjaard werd vorig jaar op de openingsdag van het toernooi in het zonnetje gezet met een speciale ceremonie waarbij ook Federer, Djokovic en Andy Murray hun opwachting maakten.