Tennislegende Rafael Nadal is deze week niet te vinden op het gravel van Monte Carlo, maar op de golfbaan van Augusta. Terwijl het tenniscircuit in het prinsendom is voor het eerste grote graveltoernooi van het seizoen, is de Spanjaard aanwezig bij The Masters, een van de meest prestigieuze golftoernooien ter wereld.

Nadal, die de Monte Carlo Masters liefst elf keer won, geniet zichtbaar van zijn bezoek aan Augusta National. "De sfeer is enorm. Het is moeilijk om dit met iets anders te vergelijken", vertelde hij in een interview met ESPN. "Het feit dat niemand een telefoon mag gebruiken, is een briljante regel. Iedereen is volledig gefocust op wat er gebeurt. Deze plek is magisch."

Grote golfliefhebber

Dat Nadal bij The Masters aanwezig is, is geen toeval. De voormalig nummer één van de wereld is al jarenlang een groot liefhebber van golf. "Ik volg dit toernooi al sinds ik een kind was. Je herinnert je al die dramatische en emotionele momenten. Om hier nu zelf te zijn, is een droom die uitkomt", aldus Nadal.

Binnen de tenniswereld staat Nadal ook bekend als een sterke amateur-golfer, al is hij zelf kritisch op zijn techniek. Met een glimlach zei hij: "Misschien moet je die beelden maar niet laten zien. Maar zelfs met die swing gaat de bal meestal wel recht."

Afleiding

Volgens Nadal heeft golf hem altijd geholpen om even afstand te nemen van het tennis, zonder zijn competitieve instelling te verliezen. "Ik ben competitief en ik hou van het spel. Ik speelde veel golf tijdens mijn carrière. Het was een manier om even los te komen en tegelijkertijd te blijven strijden."

De Spanjaard geeft toe dat zijn techniek verre van perfect is. "Ik heb nooit les gehad. Mijn swing lijkt een beetje op mijn backhand. Door fysieke beperkingen kan ik sommige dingen niet beter uitvoeren, maar ik probeer mezelf altijd te verbeteren, al is het maar voor de lol."

McIlroy op weg naar historie

Nadal kan dus nog een hoop leren van wat de golfers laten zien tijdens The Masters. De Spanjaard zal waarschijnlijk dan ook met open mond kijken naar wat Rory McIlroy allemaal liet zien tijdens de eerste twee dagen. De Noord-Ierse titelverdediger is geweldig op dreef en staat op een historische voorsprong.