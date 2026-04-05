Het Spaanse tennistalent Rafael Jodar heeft zondagmiddag in Marrakech de eerste ATP Tour-titel uit zijn carrière veroverd. Daarmee treedt hij in de voetsporen van enkele grote namen uit de sport.

De 19-jarige Spanjaard, die een jaar geleden nog buiten de top 900 van de wereldranglijst stond, won in de finale eenvoudig van Marco Trungelliti: 6-3, 6-2.

"Het is ongelooflijk. Ik heb eerlijk gezegd geen woorden om te beschrijven hoe dit nu voelt", zo vertelde Jodar na afloop van het duel. "Ik ben ontzettend blij dat ik hier in Marrakech de titel heb kunnen winnen. Het is mijn eerste keer in Marrakech en in Marokko. Ik hield van het publiek en van iedereen die me kwam steunen en de finale kwam bekijken."

Maat te groot

Jodar brak in de eerste game van de finale meteen de service van Trungelliti. De 36-jarige Argentijn knokte zich daarna nog terug vanaf 0-40 en voorkwam zo een snelle 0-3 achterstand, maar veel hielp dat niet. Vanaf 4-3 in de eerste set won Jodar vijf games achter elkaar en had hij de wedstrijd daarna volledig onder controle.

"Vandaag kreeg ik een flinke klap van deze jongeman hier", zei Trungelliti na afloop tegen Jodar. De twee speelden een finale met het op vier na grootste leeftijdsverschil in de ATP Tour sinds 1990. "Ik probeerde nog mee te doen. Voor mij was het vandaag jammer, want ik had op een geweldige finale gehoopt. Maar jullie hebben in elk geval van één kant een geweldige finale gezien, en dat was zijn kant. Gefeliciteerd. Hopelijk kunnen we nog wat vaker trainen, zodat ik de volgende keer beter gewend ben aan jouw spel."

In een bijzonder rijtje

Jodar is pas sinds december prof. Met deze titel is hij de tweede tennisser, geboren in 2006 of later, die een ATP-toernooi wint. Alleen Joao Fonseca deed dat eerder. Ook is Jodar pas de zesde Spaanse speler in het Open Era-tijdperk die al voor zijn twintigste een titel wint. Daarmee komt hij in een rijtje met namen als Rafael Nadal, Carlos Alcaraz Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero en Tommy Robredo. Nadal en Alcaraz wonnen voor hun twintigste zelfs al hun eerste grandslamtitel.