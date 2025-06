Tennislegende Roger Federer heeft de 93e editie van de 24 uur van Le Mans afgetrapt. De Zwitserse voormalig nummer 1 van de wereld zwaaide met de vlag, waarna het geronk van motoren toenam.

"Coureurs, start de motor", zei 20-voudig grandslamwinnaar Federer. En dat deden ze. De hypercars maakten in de eerste paar bochten geen brokken. De beide Cadillacs grepen de koppositie, maar voordat de eerste ronde was voltooid, was Porsche Penske de koploper.

24 Uur van Le Mans

De 24 Uur van Le Mans is een beroemde autorace in Frankrijk. De eerste editie was in 1923. Auto’s rijden 24 uur lang zo veel mogelijk ronden. Nederland boekte succes met Gijs van Lennep, die twee keer won. De race is zwaar en test zowel de auto’s als de coureurs.

𝘼𝙪𝙧𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙞𝙛𝙞𝙚𝙙 💫



Roger Federer was in his element at Le Mans 😎#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/JZDY29wcGy — TNT Sports (@tntsports) June 14, 2025

Gemiddeld finisht ongeveer 60% tot 70% van de deelnemende auto's de 24 Uur van Le Mans. Het percentage varieert per jaar, afhankelijk van het weer, technische problemen en incidenten. In sommige jaren is het uitvalpercentage hoger door zware regenval of crashes; in andere jaren halen meer dan 70% de eindstreep.

De 'waanzinnige' ochtendroutine van toptennisser Novak Djokovic: 'Dat doe ik meteen als ik uit bed kom' Novak Djokovic is het enige overgebleven lid van 'The Big Three' met Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër is 38 jaar oud en nog altijd één van de besten ter wereld. Hoe doet hij dat toch?

Le Mans in 2025

De 24 Uur van Le Mans 2025 kent een sterk deelnemersveld met 62 auto's in drie klassen. Grote merken als Ferrari, Toyota, Porsche en Aston Martin doen mee. Er zijn 186 coureurs uit 33 landen, waaronder oud-winnaars en vrouwelijke rijders. Ferrari jaagt op een nieuwe zege in de Hypercar-klasse.

Tennisheld Roger Federer kondigt comeback aan: 'Ik wil weer wereldwijd stadions vullen' Tennislegende Roger Federer (43) nam in september 2022 afscheid van de sport. De Zwitserse maestro won 103 toernooien op ATP-niveau, waaronder 20 grandslamtitels. Hij mist het spelen voor volgepakte stadions en is van plan om zijn fans weer te laten genieten van zijn sierlijke spel.

Roger Federer

Roger Federer werd op donderdag 24 april 2025 officieel aangekondigd als de starter van de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans. De bekendmaking werd gedaan door de organisatie, het Automobile Club de l'Ouest (ACO), via hun officiële kanalen.

"Het is een enorme eer om uitgenodigd te zijn om de 24 Uur van Le Mans te starten, een iconische maar uiterst veeleisende race", zei Federer. "Ik ben altijd gefascineerd geweest door de toewijding, precisie en veerkracht die het vereist. In het hart van dit legendarische evenement staan, wordt een bijzondere ervaring."