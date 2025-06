Novak Djokovic is het enige overgebleven lid van 'The Big Three' met Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër is 38 jaar oud en nog altijd één van de besten ter wereld. Hoe doet hij dat toch?

Topatleten dienen zich te houden aan een strak regime qua voeding, rust en training. Dat is de sleutel tot succes. 24-voudig grandslamwinnaar Djokovic weet dat als geen ander. De Serviër is het hele jaar bezig om zijn lichaam op orde te houden. Djokovic volgt een grotendeels plantaardig dieet, vermijdt gluten en geraffineerde suikers en richt zich op onbewerkte voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, bonen en noten.

Dat doet hij al sinds 2011, toen Nole het noodzakelijk vond om het roer om te gooien. In dat jaar won hij drie van de vier grandslamtitels (alleen Roland Garros niet) en startte zijn hegemonie. Daarna was de Serviër nog twintig keer de beste op een major. "Plotseling was er een X-factor, een verandering in mijn dieet waardoor mijn lichaam kon presteren zoals het hoort", schreef hij in zijn boek Serve To Win (2014).

Ochtendritueel

In gesprek met de Amerikaanse sportjournalist Graham Bensinger onthulde de succesvolste tennisser aller tijden echter een verrassende toevoeging aan zijn ochtendroutine. "Als ik uit bed kom, begin ik met warm water en citroen, zodat ik mijn lichaam kan helpen ontgiften, en daarna drink ik selderijsap op een lege maag", verklapte Djokovic zijn succes.

Het mag voor de gemiddelde persoon wellicht wat vreemd zijn, Djokovic' drankkeuze is wetenschappelijk onderbouwd. Heet citroenwater is een fantastische natuurlijke bron van vitamine C, een zuur dat een essentiële rol speelt in talloze lichaamsfuncties en je immuunsysteem versterkt. Het is ook een krachtige antioxidant die schade door schadelijke vrije radicalen kan tegengaan en je cellen gezond en robuust houdt. Het helpt ook bij spijsvertering.

Selderijsap

Smeriger waarschijnlijk is de selderijsap die Djokovic dagelijks neemt. Maar dit drankje is ook rijk aan vitamine C, maar bevat ook vitamine A en K, evenals voedingsstoffen zoals kalium, foliumzuur en magnesium. Vitamine K is daarin het belangrijkste voor Djokovic, omdat het de botgezondheid ondersteunt. De andere voedingsstoffen dragen bij aan spierherstel en de bloedsomloop.

Djokovic zweert bij zijn ochtendroutine, die hem niet alleen gezond houdt maar ook mentaal helpt. Het geeft hem energie, waardoor hij ondanks zijn 38-jarige leeftijd, positief aan de dag begint.