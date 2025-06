Botic van de Zandschulp heeft trainer Peter Lucassen aan de kant gezet. "In gezamenlijk overleg hebben Botic en ik deze week besloten om onze samenwerking te beëindigen", meldt Lucassen op social media.

"De samenwerking, die wij een jaar geleden hernieuwd gestart zijn, bood ons beide niet het perspectief zoals we dat beoogden", aldus Van de Zandschulp op Instagram. "Daarom hebben we besloten dat het beter is dat eenieder zijn eigen weg gaat."

Dit jaar tot nu toe won Van de Zandschulp maar vier partijen op ATP-niveau. In zijn hele loopbaan zijn dat er 99.

Top 100

Lucassen was al eerder de trainer van de tennisser uit Wageningen. Die samenwerking stopte in 2023, waarna in mei 2024 een tweede traject volgde. Sindsdien gaat het bergafwaarts met de prestaties van Van de Zandschulp. Op de ATP-ranking staat hij op plek 90. Daardoor komt directe kwalificatie voor de grandslamtoernooien in het gevaar, want alleen (circa) de top 100 wordt toegelaten zonder kwalificatieduels te hoeven spelen.

Fred Hemmes jr.

Van de Zandschulp heeft nog wel trainer Fred Hemmes jr. tot zijn beschikking. Momenteel richt de tennisser zich vooral op terugkeren van een armblessure. Daardoor kon hij niet deelnemen aan het Libéma Open te Rosmalen. Nu is het een race tegen de klok om paraat te zijn voor Wimbledon, dat op 30 juni begint.

De hoogste plek ooit van Van de Zandschulp op de mondiale tennisladder is plek 22, in augustus 2022. Zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi is de kwartfinale bij het US Open 2021.

Novak Djokovic

In maart 2025 beleefde hij wel een enorme opsteker. Bij het masterstoernooi in Miami versloeg hij levende legende Novak Djokovic. Voor Van de Zandschulp was het eigenlijk een beetje toevallig dat hij Djokovic trof in het hoofdtoernooi. Eigenlijk was hij in het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld, maar als zogeheten lucky loser kreeg hij nog een plek in het hoofdtoernooi.

In de eerste ronde nam Van de Zandschulp het op tegen Nick Kyrgios, maar die moest in de tweede set opgeven met een blessure. Op dat moment stond onze landgenoot wel al voor en had hij set één al gewonnen.

