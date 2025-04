Tennisheld Roger Federer kondigt comeback aan: 'Ik wil weer wereldwijd stadions vullen'

Tennislegende Roger Federer (43) nam in september 2022 afscheid van de sport. De Zwitserse maestro won 103 toernooien op ATP-niveau, waaronder 20 grandslamtitels. Hij mist het spelen voor volgepakte stadions en is van plan om zijn fans weer te laten genieten van zijn sierlijke spel.

In een video van een van zijn sponsoren vertelt Federer over zijn leven als gepensioneerde ex-profsporter. De baltovenaar uit Basel heeft diverse projecten lopen in samenwerking met sponsoren en zijn eigen stichting. Ook spendeert hij graag tijd met zijn gezin.

Tevreden

"Ik heb me helemaal aangepast aan mijn leven buiten de profsport", zegt Federer. "Ik moet toegeven dat ik heel tevreden ben. Ik ben in staat om veel tripjes uit te voeren met mijn familie. Dat wilden we altijd al doen."

"We hebben er altijd van gedroomd om bepaalde plekken te bezoeken, zonder te moeten denken aan trainingen en wedstrijden. Zo bekeken had ik eigenlijk eerder met pensioen willen gaan, want dan had ik meer tijd om bepaalde dingen te doen."

Wennen

Hij legt uit hoe de overgang was van een zeer gestructureerd bestaan als tennisprof naar een family man met minder verplichtingen.

"Het kostte me tijd om te wennen aan dit nieuwe leven. Maar nu voel ik dat ik grip heb op de situatie. Mijn tweelingzoons zijn 11 jaar oud en de meiden zijn bijna 16. Deze periode dient er ook toe om de banden binnen de familie te versterken."

Demonstratiepotjes

Dan komt het deel waarvan de ogen van Federers grootste fans gaan twinkelen.

Thank you @RogerFederer for visiting two of the preschools that are part of our School Readiness Initiative in South Africa! @SiyaKolisi it was great that you could join us! 🇿🇦 pic.twitter.com/T0F1xCL1xX — Roger Federer Foundation (@rogerfedererfdn) February 13, 2025

"Eerlijk gezegd zou ik het geweldig vinden om weer te gaan tennissen. Ik ben nu wel een beetje klaar met golf, al een tijdje zelfs. Ik heb zoveel gegolfd. Maar echt, serieus, ik wil twee of drie keer per week tennissen. Hopelijk lukt het me om mezelf te prepareren voor een demonstratiepotje. Misschien lukt het wel om wereldwijd een paar mooie stadions te vullen."

Trainen

Federer heeft dus nog geen agenda met demonstratiepotjes ingevuld. Eerst moet hij zichzelf weer in vorm trainen. "Ik heb nog geen plannen nee", legt hij uit.

"Maar ik mis het eerlijk gezegd ook een beetje om serieus te trainen. Ik heb sinds mijn pensioen niet al te veel meer gespeeld. Ik had het gevoel dat mijn lichaam een pauze nodig had. En mijn geest vermoedelijk ook wel. Ik heb wel tennis gespeeld met mijn kinderen, maar het zou ook leuk zijn om weer echt voor mijzelf te trainen. Dat ga ik doen, terwijl we blijven reizen. En hopelijk krijgen julile me dan binnenkort te zien bij een demonstratie-evenement."