Tennislegendes Andre Agassi en Steffi Graf hebben één duidelijke regel in huwelijk: 'We blijven aan dezelfde kant'

Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 getrouwd en hebben samen twee kinderen. De twee hebben een gouden regel onthuld binnen hun huwelijk om ruzies te voorkomen.

Het koppel domineerde lang de tenniswereld. Graf won op de tennisbaan 22 grandslamtoernooien en Agassi acht. De twee voormalige nummers 1 van de wereld voltooiden allebei een 'career grand slam', waarbij ze alle grandslamtoernooien wisten te winnen.

Tegenwoordig zijn ze ouders van zoon Jaden Gil Agassi (23), die op hoog niveau aan honkbal doet, en dochter Jaz Elle (21). Daarnaast zijn ze actief in een nieuwe sport: pickleball. Het is een combinatie van badminton, tafeltennis en tennis. De twee spelen ook competitief.

Regel

In People magazine sprak Graf over de nieuwe hobby. “We vonden het leuk om een nieuwe sport te leren tijdens de pandemie en nieuwe vrienden te maken", aldus de oud-tennisster. "Het is een gezamenlijke sport. Iedereen die het speelt leert ook erg snel", vult Agassi aan.

De 55-jarige Graf onthult ook dat ze een duidelijke afspraak hebben die hun huwelijk in stand houdt. "We spelen niet tegen elkaar", zegt ze. "We blijven aan dezelfde kant van de baan."

Slapeloze nachten

In de tenniswereld zijn er wel meer koppels die tegen dit probleem aanlopen. Zo kon Katie Boulter nachtenlang niet slapen omdat ze tegenover haar verloofde Alex de Minaur zou staan in de United Cup. Ze kwamen beiden uit voor hun land in het gemengd dubbelspel. De Australiër won uiteindelijk met zijn dubbelpartner van zijn Britse verloofde.

Plezier

Graf speelt pickleball vooral voor plezier samen met haar man. "Het is zo'n snel spel, alles gebeurt zo rap dat je tijdens een wedstrijd amper in je ritme komt", zegt ze eerder tegen CNN. "Je kent de sterke en zwakke punten van je tegenstanders niet. En je wordt er veel sneller beter in dan bij tennis. Het is ook een heel open sport, je hebt het gevoel dat iedereen gewoon lekker mee kan doen."