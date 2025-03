Novak Djokovic en vrouw Jelena ontvangen hoge boete wegens miljoenenvilla in Spanje

Novak Djokovic heeft tijdens zijn deelname aan de Miami Open een flinke boete ontvangen uit Spanje. Daar is hij samen met zijn vrouw Jelena een huis aan het verbouwen, maar dat gebeurt niet helemaal volgens de regels.

Het stel moet naar verluidt een boete van 5000 euro betalen aan de gemeente van Marbella. De toptennisser zou zichzelf in de nesten hebben gewerkt in Spanje door de verbouwing van zijn luxe woning in de stad. Daar had hij namelijk geen vergunning voor.

Verbouwing

Djokovic kocht de woning voor 10 miljoen euro, maar had niet de juiste papieren voor een renovatie. De gemeenteraad kwam er al snel achter dat hij zich niet aan de regels van de stad hield met betrekking tot de hoogte, het aantal verdiepingen en de afstand van de woning tot andere huizen.

Naast de boete die de Serviër moet betalen, moet hij ook een aantal aangebouwde delen van het complex gaan slopen. Dat zou onder andere gaan om een toegangspoort en een parkeergarage.

Het bleef niet bij de boete van 5000 euro. Djokovic heeft er inmiddels nog een ontvangen omdat hij de nodige aanpassingen nog niet heeft gedaan. Het bedrag kan nog flink oplopen. In totaal kan de tennisser 12 keer een boete van dit bedrag krijgen.

Djokovic kocht het huis al in 2020. Hij bracht er samen met Jelena en zijn twee kinderen al een paar weken door. De villa heeft negen slaapkamers, acht badkamers, een binnenzwembad, bioscoop en spa. Daarnaast is er een game room en een sportschool in de woning.

Miami Open prijzengeld

De 37-jarige heeft op de Miami Open al een behoorlijk bedrag aan prijzengeld binnengeharkt en zal dus niet wakker liggen van de boetes. Door de finale te bereiken, heeft hij al meer dan 547.000 euro veiliggesteld, het bedrag voor de verliezend finalist. Mocht hij het toernooi winnen en de trofee in de wacht slepen, dan loopt dat bedrag op tot boven de 1.000.000 euro.

Djokovic jaagt in Miami op zijn honderdste titel. Daarvoor hoeft de nummer vijf van de wereldranglijst in de finale alleen nog Jakub Menšík te verslaan.