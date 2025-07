Roger Federer en Rafael Nadal vochten jarenlang op de tennisbaan zenuwslopende duels uit, maar inmiddels genieten de twee van hun pensioen. De twee rivalen konden het tijdens hun loopbaan goed met elkaar vinden en dat blijkt nog altijd het geval. De tennislegendes werden donderdag namelijk herenigd met elkaar.

De twee hebben als pensionado's genoeg vrije tijd en dus besloten de voormalige rivalen om elkaar ruim 21 jaar na hun eerste duel op de tennisbaan elkaar op te zoeken. Federer stapte in het vliegtuig en reisde af naar het Spaanse eiland Mallorca. Nadal werd op dat eiland geboren en heeft daar enkele jaren geleden een enorm tenniscomplex laten bouwen voor de Rafael Nadal Academy.

Federer bracht een bezoekje aan de academie en werd daar herenigd met zijn oude rivaal. "Ik heb genoten van onze ochtend samen op de Rafael Nadal Academy", schreef de Spanjaard bij een gezamenlijke foto van de twee tennislegendes.

Rivalen

Federer en Nadal waren jarenlang grote rivalen van elkaar en speelden in hun loopbaan liefst 40 keer tegen elkaar. Nadal won de meeste van die partijen: hij stapte 24 keer als winnaar van de baan en de Zwitser 16 keer. Federer nam in 2022 afscheid als prof en Nadal deed dat aan het einde van vorig jaar na de Davis Cup-uitschakeling van Spanje tegen Nederland.

Alexander Zverev

Het was niet de eerste keer deze week dat Nadal op zijn academie hoog bezoek kreeg, want eerder dook ook al toptennisser Alexander Zverev op. De Duitse toptennisser werd op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld en gaf na de partij aan dat hij er mentaal helemaal doorheen zat. Zverev lijkt met behulp van Toni Nadal, de oom en voormalige coach van Rafael, er weer bovenop te willen komen.

Federer reist erop los

Federer zit na zijn pensioen in ieder geval niet stil, want hij dook de afgelopen tijd op veel verschillende plekken op. Hij gaf vorige maand het startschot bij de 24 uur van Le Mans en ruim een week geleden was hij te gast op Wimbledon, waar hij zelf acht titels had gewonnen. Federer was daar getuige van een drama toen Grigor Dimitrov bij een ruime voorsprong tegen Jannik Sinner moest opgeven. De Italiaan ontsnapte daardoor aan uitschakeling en won uiteindelijk de titel.