Jannik Sinner nam zondag in de Wimbledon-finale revanche op Carlos Alcaraz voor zijn nederlaag in de eindstrijd van Roland Garros een maand eerder. De Italiaan maakte met zijn zege een einde aan een bijzondere reeks van zijn rivaal en hielp daarmee tennislegende Roger Federer een handje.

Sinner leek op weg naar zijn zesde nederlaag op rij tegen Alcaraz toen de Spanjaard de eerste set wist te winnen. De Italiaanse nummer één van de wereld schroefde in het vervolg echter zijn niveau flink op en daar had de titelverdediger geen moment een antwoord op. Sinner won drie sets op rij en sleepte daarmee zijn eerste Wimbledon-titel binnen.

De 23-jarige Sinner maakte daarmee niet alleen een einde aan zijn verliesreeks tegen de nummer twee van de wereld, maar ook aan een aantal winstreeksen van Alcaraz. De Spanjaard had zijn laatste 24 wedstrijden gewonnen en was op Wimbledon ook al 20 duels ongeslagen nadat hij in 2023 en 2024 de titel had gepakt.

Ook stopte er een andere bijzondere serie van de Spanjaard. Alcaraz had tot zondag alle vijf zijn grandslamfinales winnend afgesloten. Hij pakte naast zijn twee eindzeges op Wimbledon ook de titel op de US Open (2022) en Roland Garros (2024 en 2025). Het lukte de Spanjaard dus niet om ook zijn zesde finale te winnen.

Roger Federer haalt opgelucht adem

Daardoor houdt Federer een bijzonder record in handen. Hij is namelijk de enige speler in de geschiedenis bij de mannen die zijn eerste zeven finales wist te winnen. Voor de Zwitser ging het in zijn achtste fout toen hij op Roland Garros in 2006 van rivaal Rafael Nadal verloor.

Sinner en Alcaraz hebben deze zomer elkaar de kans ontnomen om het record van de tennislegende te breken. De Italiaan won tenslotte ook zijn eerste drie finales, maar werd in nummer vier verslagen door de Spanjaard op Roland Garros. Sinner sloeg zondag terug door Wimbledon te winnen.

Prijzengeld

Toch zal Sinner vooral bezig zijn met zijn eigen zege op Wimbledon. Hij vervulde daarmee de droom die hij als kleine jongen al had. Het levert hem ook nog eens een aantal miljoenen aan prijzengeld op, maar daar moet hij wel een flink gedeelte van inleveren.