Het is zondag tijd voor de finale bij de mannen op Wimbledon en dat brengt de gedachten van de tennisfans altijd terug naar 2008. Rafael Nadal en Roger Federer zorgden toen voor een geweldig spektakel in de eindstrijd en hun duel wordt door vele kenners nog altijd gezien als de beste tenniswedstrijd aller tijden. Dat is best bijzonder, want beide legendes konden nauwelijks iets zien tijdens de partij.

Federer, die met acht titels nog altijd de recordkampioen is op Wimbledon, en Nadal kwamen elkaar in 2008 voor het derde jaar op rij in de finale tegen. De Zwitser won de twee voorgaande duels op het heilige gras en had het toernooi zelfs als vijf jaar op rij gewonnen. Toch was hij niet de favoriet, want een maand eerder sloopte Nadal hem in de finale van Roland Garros. 6-1, 6-3, 6-0 waren de ontluisterende cijfers.

Onderbreking helpt Federer

Nadal trok die lijn op Wimbledon moeiteloos door en leek Federer simpel te gaan onttronen. Hij won de eerste twee sets met 6-4 en kreeg bij een 3-3 stand in de derde set drie breakpoints. Federer werkte die weg en bij een 5-4 voorsprong in de set, staken de weergoden hem de helpende hand toe.

Het was de laatste editie waar het dak nog niet in gebruik was en dus moesten de spelers wachten tot het droog werd. In die onderbreking sprak Federer zichzelf toe: "Als je deze wedstrijd gaat verliezen dan moet je er in ieder geval voor gegaan zijn." Die instelling had effect, want na een pauze van anderhalf uur pakte hij de set.

Beste tiebreak ooit

In de vierde set waren er geen breaks en werd het een tiebreak. Dat is waarschijnlijk de allerbeste tiebreak die er ooit in het tennis gespeeld is. Het ging daarin alle kanten op. Nadal kreeg op 7-6 zijn eerste matchpoint, maar zag Federer die met een sterke service wegwerken.

De Spanjaard toverde toen echter een van de mooiste passeerslagen ooit uit de hoge hoed en kreeg op eigen service de tweede kans om de wedstrijd te beslissen. Toen was het de beurt aan Federer om voor magie te zorgen, want hij werkte die op zijn beurt weg met een waanzinnige passing. De Zwitser had de wind in de zeilen en dwong alsnog een vijfde set af door ook de volgende twee punten te winnen.



Bekijk hieronder de geweldige tiebreak in de vierde set:

Race tegen de duisternis

In de vijfde set moest het spel om 19.53 uur Britse tijd opnieuw stilgelegd worden door de regen en dus leek het erop dat de twee rivalen pas op maandag de finale uit konden gaan spelen, want door de bewolking was het niet heel licht meer in Londen. De onderbreking bleek van korte duur. Federer en Nadal stonden een half uur later weer op de baan, maar het werd een race tegen de klok. Er zou namelijk nog maar zo'n half uur gespeeld kunnen worden door het licht.

De vijfde set werd echter een titanengevecht en net iets na 21.00 uur wist Nadal er 7-7 van te maken. Er was toen nog geen tiebreak in de beslissende set en dus moesten ze door tot er twee games verschil waren. Hoewel de kijkers op tv door de filters de indruk hadden dat er nog genoeg licht was, was dat in werkelijkheid niet het geval. "Ik kon nauwelijks zien tegen wie ik speelde", merkte Federer later op.

Nadal wint in de duisternis

Dat had ook umpire Pascal Maria door en hij vertelde later aan de BBC dat de wedstrijd bij 8-8 stilgegelegd zou gaan worden. Die stand zou echter nooit gehaald worden, want Nadal brak Federer en onttroonde de titelhouder toen de Zwitser na 4 uur en 48 minuten tennis een simpele forehand in het net joeg: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Nadal viel op zijn rug en schreeuwde het uit van vreugde. Zijn droom om Wimbledon te winnen was uitgekomen.

Voor Federer waren de druiven zuur en hij was dan ook niet te spreken over dat ze zo lang door hadden moeten tennissen: "Het zou wreed zijn geweest voor de fans, de media, voor ons en voor iedereen om morgen terug te moeten komen, maar wat kun je anders? Het is zwaar voor mij om de finale van het grootste toernooi ter wereld te verliezen door een beetje licht." Toch kon Federer later de nederlaag een plekje geven in de wetenschap dat hij onderdeel was geweest van een van de mooiste tenniswedstrijden ooit.

