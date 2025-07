Op Wimbledon voltrok zich maandag een enorm drama. Grigor Dimitrov leek op weg naar een enorme stunt tegen Jannik Sinner, maar een blessure gooide roet in het eten en dat zorgde voor tranen bij de Bulgaar. Vanaf de tribunes keek Roger Federer verschrikt toe.

Dat het lichaam van Dimitrov kwetsbaar is, bleek wel uit het feit dat hij tijdens de laatste vier grandslamtoernooien moest opgeven. Op Wimbledon leek hij dat allemaal achter zich te gaan laten. De Bulgaar speelde ijzersterk tegen Sinner en dreigde te gaan stunten toen hij een 2-0 voorsprong in sets nam tegen de Italiaanse nummer één van de wereld.

Schrik bij Roger Federer

In de derde set ging het echter helemaal fout. De Bulgaar raakte tijdens het serveren geblesseerd aan een borstspier en stortte ter aarde. Hij werd nog behandeld door de fysiotherapeut, maar al snel werd duidelijk dat hij niet verder kon spelen en Dimitrov barstte daarop in tranen uit.

Federer zag het vreselijke moment vanaf de tribunes en werd vlak daarna door de camera's in beeld genomen. Het was duidelijk dat de achtvoudig winnaar van Wimbledon flink geschrokken was, want hij keek verschrikt toe.

Goed bevriend

Dimitrov werd lange tijd gezien als de natuurlijke opvolger van Federer. De twee hebben een zelfde soort techniek en dat leverde de Bulgaar zelfs jarenlang de bijnaam 'Baby Federer' op. Die bijnaam bleek uiteindelijk vooral een last en het lukte Dimitrov nooit om ook maar in de buurt van de successen van Federer te komen. Wel won de Bulgaar in 2017 de ATP Finals.

Federer en Dimitrov speelden in hun carrière ook acht keer tegen elkaar en alleen de laatste partij wist de Bulgaar te winnen. De twee stonden ook buiten de baan op goede voet met elkaar en dat leverde zelfs een iconisch filmpje op. Samen met de Duitse ex-toptennisser Tommy Haas vormden ze een boyband en zongen ze het nummer Hard To Say I'm Sorry van de groep Chicago.



