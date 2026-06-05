Maja Chwalinska is met haar finaleplek op Roland Garros de nieuwe tennissensatie. De qualifier beleeft een waar tennissprookje en dat terwijl ze in het begin van het toernooi nog veel moeite had met bijvoorbeeld het betalen van haar hotel.

Chwalinska zette de afgelopen week de tenniswereld op zijn kop door als qualifier door te stoten tot de finale van Roland Garros. In haar opmars versloeg ze Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Perry, Anna Kalinskaya en donderdagavond ook Diana Schnaider. Daardoor speelt Chwalinska zaterdag de finale van Roland Garros tegen de Russische Mirra Andreeva. De 24-jarige Poolse heeft de focus vol op die finale, maar aan het begin van het toernooi moest ze ook rekening houden met andere zaken.

Problemen met hotel

Bijvoorbeeld haar hotel. Nadat Chwalinska in de tweede ronde van het toernooi van Sakkari won, onthulde ze in een interview op de baan dat ze problemen had met haar accomodatie. Omdat het prijzengeld van Roland Garros pas wordt uitbetaald na het toernooi, kon ze haar hotelkamer niet meer betalen. Een nieuwe sponsor schoot daarbij te hulp. Het Poolse sportdrankmerk Oshee, eveneens sponsor van Iga Swiatek, stapte in en besloot de hotelkamer te betalen in ruil voor een plekje op het shirt van Chwalinska.

Na Roland Garros zal Chwalinska zich minder druk hoeven te maken over het betalen van een hotelkamer. Inmiddels is de Poolse al zeker van een bedrag van 1,4 miljoen euro aan prijzengeld voor haar sprookje op de Franse Grand Slam. Mocht ze de finale winnen ten koste van Andreeva, dan komt daar voor Chwalinska nog eens een extra 1,4 miljoen euro bij.

Sponsoren

Voor het toernooi had Chwalinska ook nog weinig tot geen sponsoren, maar die melden zich nu erg snel bij haar management. De Poolse begon als nummer 114 van de wereld aan het toernooi, maar per wedstrijd zijn er steeds meer bedrijven die zich aan haar binden. Een vaste kledingsponsor is er echter nog niet, waardoor Chwalinska elke wedstrijd in een ander soort outfit verschijnt.

"There's no story, I'm not sponsored" 😅



Maja Chwalińska on her outfits during her run to the Roland-Garros final 👕 pic.twitter.com/p90UIPAI8O — TNT Sports (@tntsports) June 4, 2026

Op een persconferentie gaf ze uitleg over haar telkens wisselende oufits. "Daar zit niet echt een verhaal achter. Ik wordt niet gesponsord, dus ik denk dat dat het verhaal is", vertelde Chwalinska. Voor de Poolse is haar sprookje op Roland Garros een enorm hoogtepunt na een dieptepunt in 2021. Toen nam Chwalinska een break van het tennis vanwege mentale problemen en depressies. De 24-jarige Poolse klom uit dat dal en staat zaterdag in de grootste wedstrijd van haar carrière.

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