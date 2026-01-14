Iedereen weet dat je nooit te vroeg moet juichen. Deze regel was tennisser Sebastian Ofner woensdag echter even vergeten. De Oostenrijker verloor in het kwalificatietoernooi van de Australian Open op bizarre wijze, nadat hij eerder dacht gewonnen te hebben.

Waar de top van de tenniswereld nog vollop in de voorbereiding zit voor de eerste Grand Slam van het jaar, zijn tientallen tennissers aan het strijden om een plek in het hoofdtoernooi van de Australian Open te bemachtigen. Een van hen was Ofner. Hij speelde in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in Melbourne tegen de Amerikaan Nishesh Basavareddy.

Bizarre comeback

De partij werd een heuse thriller. Nadat Ofner de eerste set won met 6-4, ging de tweede set in 6-4 naar Basavareddy. Ook de derde - en de in het kwalificatietoernooi laatste - set ging gelijk op. De set ging na een stand van 6-6 zelfs naar een supertiebreak. Hierin wordt gespeeld tot tien punten in plaats van de gebruikelijke zeven punten bij een normale tiebreak.

Deze essentiële regel was Ofner even vergeten. Bij een stand van 6-1 in de supertiebreak voor de 29-jarige Oostenrijker sloeg zijn tegenstander de bal uit: 7-1. Ofner stak zijn handen in de lucht, wees met zijn wijsvinger naar zijn voorhoofd en liep al richting de umpire om hem een hand te geven. Diezelfde umpire moest Ofner erop wijzen dat hij de partij nog niet had gewonnen. De nummer 131 van de wereld had nog drie punten nodig.

Verloren voorsprong

Bij een voorsprong van 7-1 leek dat kat in het bakkie. Niks bleek minder waar. Basavareddy kwam terug tot 8-8 en won uiteindelijk met 13-11. Uiteindelijk miste Ofner elf matchpoints. Zijn tegenstander was dan ook uitzinnig na de comeback. Basavareddy maakte een gebaar naar Ofner, die van de baan afdroop. De Amerikaan greep met zijn handen naar zijn keel, omdat zijn tegenstander chokete.

When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Australian Open

Door zijn bizarre comeback is Basavareddy nog één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van de Australian Open. Vorig jaar debuteerde hij op het grandslamtoernooi dankzij een wildcard. In de eerste ronde trof hij toen Novak Djokovic. De Servische tennislegende bleek echter een maatje te groot. Dit jaar begint het hoofdtoernooi komende zondag 18 januari.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.