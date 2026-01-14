Tallon Griekspoor leeft niet met al te veel vertrouwen toe naar de Australian Open. De 29-jarige Nederlandse toptennisser is nog zonder zege in het nieuwe jaar. Op de Adelaide International verloor hij in twee sets van de Fransman Ugo Humbert.

Griekspoor nam in 2025 een rigoureus besluit. De toptennisser besloot zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Davis Cup-team. Hij wilde namelijk meer rust om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar, dat traditioneel in Australië begint - wel speelde hij nog een veelbesproken demonstratietoernooi in Rusland. Maar dat besluit werpt vooralsnog niet zijn vruchten af. Op de United Cup met Nederland verloor Griekspoor alles, ook bij zijn eerste singletoernooi was hij direct de pineut.

Dagdromende Griekspoor

Op het ATP-toernooi van Adelaide was Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, als vierde geplaatst. Het zorgde ervoor dat hij de eerste ronde mocht overslaan. Dat bood de Nederlander de gelegenheid om zijn Franse opponent alvast te aanschouwen. Daar maakte Griekspoor dan ook gretig gebruik van. Samen met zijn vriendin Anastasia Potapova was hij van de partij bij Humberts wedstrijd tegen diens landgenoot Terence Atmane.

- i wonder what tallon griekspoor is actually learning about this match

- i think he's learning the lessons of love

Griekspoor werd daarbij opgepikt door de camera's. Wat opviel was dat de Nederlander in gedachten verzonken was, terwijl hij luisterde naar zijn vriendin. "Ik vraag me af wat Tallon Griekspoor nu eigenlijk leert van deze wedstrijd", merkte de commentator op. "Ik denk dat hij de lessen van de liefde aan het leren is", voegde diens sidekick er grappend aan toe.

Vrij kansloze nederlaag

Griekspoor lijkt weinig van het voorafje te hebben opgestoken. De nummer 36 van de wereld was hem in 1 uur en 18 minuten de baas: 6-4 6-1. Dat terwijl de wedstrijd nog zo goed begon met een break namens Griekspoor. Die marge hield hij vast tot 4-3, daarna pakte Humbert drie games op rij.

Die tik kwam Griekspoor niet meer te boven, want in de tweede set leverde hij meteen zijn opslagbeurt in. De Nederland raakte zijn servicegame later nog eens kwijt, waardoor de wedstrijd kansloos verloren ging. Geen lekkere opwarmer voor Griekspoor, die vanaf aanstaande zondag begint aan de Australian Open.

