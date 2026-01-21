De Australian Open deelt in 2026 een recordbedrag aan prijzengeld uit aan de toptennissers. Van de eerste ronde tot en met de finale kunnen ze hun bankrekening gaan spekken, want er valt dit jaar in Melbourne meer te verdienen dan op het prestigieuze Wimbledon. Bekijk hier hoeveel prijzengeld de tennissers kunnen winnen op de Australian Open.

De Australian Open vindt dit jaar plaats van 18 januari tot en met 1 februari op Melbourne Park. Jannik Sinner en Madison Keys keren terug om hun in 2025 gewonnen titels te verdedigen. De Italiaan gaat zelfs proberen om voor de derde keer op rij te winnen, want hij was in 2024 ook al de beste.

Nederland had met Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens vier ijzers in het vuurt, maar alleen Van de Zandschulp overleefde de eerste ronde van het enkelspel. Het hoofdtoernooi duurt tot en met zondag 1 februari.

Forse stijging in prijzengeld

De Nederlandse deelnemers kunnen de kassa in ieder geval al horen rinkelen. De Australische Tennisfederatie heeft voor dit jaar namelijk een spectaculaire stijging van 16% aangekondigd in het prijzengeld voor de Australian Open. Het totale prijzengeld bedraagt dit jaar maar liefst 111,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 64 miljoen euro), waarmee het toernooi Down Under Wimbledon (ongeveer 61,8 miljoen euro) voorbijstreeft. Alleen op de US Open wordt meer geld uitgedeeld aan de spelers.

Als gevolg hiervan ontvangen de winnaars van het enkelspel elk 4,15 miljoen Australische dollar (ongeveer 2,4 miljoen euro), een stijging van 19% ten opzichte van 2025, toen ze 3,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 2 miljoen euro) kregen.

Prijzengeld Australian Open

Alle deelnemers aan het hoofdtoernooi zijn in ieder geval zeker van 86.050 euro. Met elke overwinning komt daar een flinke smak geld bij. Bekijk hieronder hoeveel welke prestatie precies oplevert. De oorspronkelijke bedragen in Australische dollars zijn omgerekend naar euro's.

Resultaat Prijzengeld Winnaar 2.380.710 euro Verliezend finalist 1.233.380 euro Halve finale 717.080 euro Kwartfinale 430.250 euro Vierde ronde 275.360 euro Derde ronde 188.020 euro Tweede ronde 129.070 euro Eerste ronde 86.050 euro

