De Poolse tennisser Kamil Majchrzak heeft zich moeten terugtrekken uit de US Open vanwege een nare blessure. De tennisser werd afgelopen week wereldnieuws na een incident waarbij zijn pet uit zijn handen werd gegrist door een volwassen man nadat hij deze aan een jonge fan wilde geven.

De 29-jarige tennisser boekte donderdag de grootste overwinning uit zijn carrière door de als negende geplaatste Karen Khachanov te verslaan in een spannende wedstrijd van vijf sets. Na de wedstrijd kwam hij wereldwijd in het nieuws, al had dat weinig met de wedstrijd zelf te maken.

Virale beelden

De Poolse tennisser liep na zijn wedstrijd naar het publiek om zijn overwinning te vieren. Terwijl hij een tennisbal signeerde, stak hij ondertussen met zijn andere hand zijn pet uit in de richting van een jonge fan. Daar stak een volwassen man echter een stokje voor. Hij griste de pet, zonder dat de tennisser het zelf doorhad, snel uit zijn handen en stopte het in zijn tas.

Het hele incident werd echter vastgelegd op film, waarna de beelden rondcirculeerden over het internet en al vrij snel viraal gingen. Ook de tennisser zelf kreeg de beelden onder ogen, waarna hij een oproep deed om de identiteit van de jonge fan te achterhalen. De oproep was succesvol: zaterdag deelde de tennisser een video op Instagram, waarop te zien was dat de twee waren herenigd en de jongen alsnog een pet van de Pool had gekregen.

Blessure

Helaas kreeg de tennisser kort na de ontmoeting met de jonge fan te maken met een nare tegenslag. Hij kwam tijdens de derde ronde van het toernooi in actie tegen de Zwitserse Leandro Riedi. Het stond 5-3 in de eerste set voor laatstgenoemde, toen de Pool zich noodgedwongen moest terugtrekken vanwege blessureleed.

"Hallo allemaal, even een korte update: ik heb mijn tussenribspier gescheurd", deelde hij later in zijn verhaal op Instagram. "Spelen op de US Open vereist dat we als tennissers alles geven, en vandaag lukte dat gewoon niet. Ik heb het geprobeerd, maar de pijn was te heftig. Bedankt voor jullie steun de afgelopen dagen en voor alle berichten."

i © Instagram: @kamilmajchrzak

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.