De Poolse toptennisser Kamil Majchrzak werd na zijn gewonnen marathonpartij op de US Open onbedoeld onderwerp van virale beelden op sociale beelden. Na zijn gewonnen wedstrijd tegen Karen Khachanov kwamen de Pool en zijn fans in beeld, omdat het misging op de tribunes in New York. Een kleine jongen werd bestolen door een volwassen man, maar inmiddels is dat opgelost door de toptennisser.

Na ruim 4,5 uur en vijf sets gespeeld te hebben, kwam Majchrzak als winnaar uit de bus in de tweede ronde van de Amerikaanse Grand Slam. Natuurlijk nam ook hij de tijd om de vele tennisfans op de tribunes te bedanken en handtekeningen uit te delen.

Een jochie was al blij met een krabbeltje op zijn grote gele tennisbal, maar keek zijn ogen uit toen de Pool ook zijn pet aan hem wilde geven. Bij het moment van overhandigen ging het echter mis. Terwijl Majchrzak zich omdraaide, griste een volwassen man het petje uit de handen van het kind. Dat zorgde voor veel commotie op sociale media.

'Vreselijke man'

Beelden van het 'incident' gingen viraal en duizenden tennisfans spraken hun afschuw uit over de 'vreselijke man', die een kind een gelukzalig en onvergetelijk moment afpakte. Het ontging de Poolse tennisser in eerste instantie volledig, omdat hij al met zijn rug naar het tafereel was gekeerd toen het gebeurde.

Maar ook hij kreeg de beelden mee en zorgde via zijn eigen sociale media voor een prachtig gebaar. "Na mijn wedstrijd kreeg ik niet mee dat de pet niet bij de jongen terechtkwam. Maar dankzij Asics (zijn sponsor, red.) heb ik genoeg petjes, dus ik ben voorbereid", begon hij.

i Kamil Majchrzak zorgt voor een prachtig gebaar op de US Open. ©Instagram

'Ik ben onder de indruk'

"Hey guys, kunnen jullie me helpen om dit kind te vinden van na mijn wedstrijd op de US Open? Als jij dit bent of je ouders zien dit, stuur me alsjeblieft een DM", deed hij een oproep aan zijn tienduizenden fans. Ook zorgde hij ervoor dat de US Open én zender Eurosport in de oproep meedeelden. En binnen het uur was het raak, getuige de volgende post op zijn Instagram. "Ik ben onder de indruk van de kracht van het internet. Het is gelukt, alles is weer goed nu", liet Majchrzak weten.

Update

De toptennisser deelde vervolgens nog een story op Instagram, waarbij hij het ventje weer ontmoette na zijn warming-up voor zijn derde wedstrijd. 'Ik had een leuke ontmoeting, herken jullie de pet?', schreef hij erbij. Overigens moest de Pool de wedstrijd opgeven en gaat Leandro Riedi (nummer 435 van de wereld) met een mazzeltje naar de vierde ronde.

