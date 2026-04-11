Het masterstoernooi van Monte Carlo krijgt de gedroomde finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De Spanjaard maakte zaterdag een einde aan het sprookje van thuisspeler Valentin Vacherot, terwijl de Italiaan zijn indrukwekkende zegereeks verlengde door Alexander Zverev te verslaan. Alcaraz en Sinner strijden zondag niet alleen om de titel, maar ook om iets anders belangrijks.

Titelverdediger Alcaraz stond zaterdag tegenover Vacherot, die als eerste Monegask ooit voor eigen publiek de halve finales had bereikt. Vacherot was daarmee bezig aan zijn tweede tennissprookje in korte tijd, want eind vorig jaar won hij als nummer 204 van de wereld plotseling het masterstoernooi van Shanghai. Sindsdien is het hek van de dam en blijkt de Monegask ineens onderdeel van de wereldtop. Zijn droomweek werd echter beëindigd door Alcaraz.

De Spanjaard boekte zijn zeventiende zege op rij op gravel. In de eerste set sloeg hij al in de derde game toe met een break en in de tweede set diende hij bij een 4-4 stand de beslissende klap uit aan Vacherot, die onder meer gesteund werd door de Monegaskische koning Albert: 6-4, 6-4.

Alcaraz treft zondag in de finale zijn grote rivaal Sinner. De Italiaan is op zijn beurt bezig aan een indrukwekkende zegereeks op masterstoernooien. Hij won onlangs de titel in Indian Wells en Miami zonder setverlies en heeft daarmee de laatste drie ATP 1000-evenementen op zijn naam geschreven. Hij won eind vorig jaar ook al in Parijs en dus jaagt hij in Monte Carlo op zijn vierde titel op rij.

Ook Sinner bezig aan indrukwekkende reeks

De 24-jarige Sinner verloor deze week zowaar een set, maar zijn zegereeks is nog altijd niet voorbij. Net als bij de vorige drie masterstoernooien trof hij zaterdag in Monte Carlo Alexander Zverev in de halve finales en opnieuw wist hij de Duitser eenvoudig aan de kant te schuiven: 6-1, 6-4.

Daarmee boekte Sinner alweer zijn achtste zege op rij tegen Zverev. Hij won zelfs de laatste twaalf sets die de nummers 2 en 3 tegen elkaar speelden. De Italiaan heeft nu dus ook zijn laatste 21 partijen op masterstoernooien weten te winnen en in al die duels verloor hij slechts één set. Alleen de Tsjech Tomas Machac snoepte hem eerder deze week een set af.

Finale van groot belang

In de finale staat naast de titel nog iets anders op het spel. Alcaraz en Sinner strijden daarin namelijk om de eerste plek op de wereldranglijst. Die is nu nog in handen van de Spanjaard, maar hij staat dus met de rug tegen de muur.

Alcaraz kan met vertrouwen toeleven naar het duel, want hij leidt met 10-6 in onderlinge ontmoetingen en hij won zelfs acht van de laatste tien duels. Op gravel won Alcaraz de laatste drie duels met Sinner. De Italiaan wist alleen in 2022 een keer op deze ondergrond van zijn rivaal te winnen.