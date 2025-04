Tennisser moet onhandige actie in de slaapkamer bekopen met botbreuk: 'Het was erg pijnlijk'

Ugo Humbert wist dinsdag de aandacht van veel tennisliefhebbers te trekken. De Fransman verloor in de eerste ronde van het masterstoernooi na een spannend duel van Alexei Popyrin, maar viel vooral op door het verband om zijn rechterhand. Humbert legde na afloop uit wat er precies met hem aan de hand was.

Het beloofde op voorhand een spannend duel te worden tussen Humbert en Popyrin, want op de wereldranglijst zit er slechts zeven plekken tussen de twee. De Franse nummer 20 van de wereld begon goed aan de partij en pakte de eerste set, maar zag de Australiër in een tiebreak de tweede winnen. Popyrin, die 27ste staat op de wereldranglijst, plaatste in de beslissende set op 4-4 de enige break en serveerde de partij vervolgens uit.

Flinke domper voor Tallon Griekspoor in Monte Carlo: Nederlander na medische time-out onderuit in eerste ronde Tennisser Tallon Griekspoor heeft verloren van Arthur Fils in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo. Na een medische time-out gaf hij zijn voorsprong weg en wist hij het niet meer recht te trekken. Het werd 7-6 (3), 4-6, 2-6.

Dat het een spannende wedstrijd tussen de twee werd, was enigszins verbazingwekkend. Dat had alles te maken met de staat van de rechterhand van Humbert, want die was flink ingepakt. De Fransman speelde enkele dagen geleden een demonstratietoernooi en daar was het in de hotelkamer helemaal misgegaan.

Botbreuk

Humbert brak namelijk een middenhandsbeentje toen hij onderuit ging in zijn hotelkamer: "Ik viel en kwam met mijn hand tegen een nachtkastje. Het was in mijn slaapkamer. Ik hoorde 'krak' en dat brak het bot. Ik had haast in het hotel en toen gleed ik uit."

De Fransman kwam na dat incident gewoon nog in actie bij het demonstratietoernooi en stapte dus ook in Monte Carlo de baan op. "Ik heb groen licht van de dokter gekregen. Na de wedstrijd is er een echo gemaakt en ik weet dat het niet erger is geworden, maar het was toch pijnlijk."

Toptennisser loopt volledig leeg na nieuw fiasco: 'Het is elke keer hetzelfde verhaal' Opnieuw een klap voor Alexander Zverev. De Duitse toptennisser steekt al enige tijd niet in zijn beste vorm en ook in Monte Carlo ging het snel mis voor de nummer 2 van de wereld. Matteo Berrettini versloeg Zverev in de tweede ronde: 2-6, 6-3, 7-5. De Duitser had na afloop weinig mooie woorden over voor zijn eigen spel.

Het was voor Humbert overigens wel een meevaller dat hij het botje in zijn rechterhand brak, want de Fransman is linkshandig. Hij had er dus nauwelijks last van als hij een service of forehand moest slaan, maar had wel flink wat problemen met zijn dubbelhandige backhand.

Pijnlijke nederlaag

De nederlaag komt Humbert duur te staan. De Fransman verloor vorig jaar in de kwartfinales van Casper Ruud en verliest met zijn vroege uitschakeling dus flink wat punten op de wereldranglijst.

Popyrin, die vorig jaar verrassend het masterstoernooi van Montreal won, neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Frances Tiafoe en Miomir Kecmanovic.