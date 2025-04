Flinke domper voor Tallon Griekspoor in Monte Carlo: Nederlander na medische time-out onderuit in eerste ronde

Tennisser Tallon Griekspoor heeft verloren van Arthur Fils in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo. Na een medische time-out gaf hij zijn voorsprong weg en wist hij het niet meer recht te trekken. Het werd (7-6 (3), 4-6, 2-5).

De eerste set waren de twee erg aan elkaar gewaagd. Ze hadden dan ook lang nodig om die te beslissen. Dat gebeurde uiteindelijk met een tiebreak in het voordeel van Griekspoor. Fils was het er niet helemaal mee eens. Hij liep zichtbaar balend langs de kant en gooide even met zijn handdoek.

Medische time-out

Daarna volgde een medische time-out. Griekspoor had duidelijk last en werd meegenomen van de baan af. Fils stond ondertussen nog steeds druk te gebaren. Na een korte onderbreking kwam de Nederlander weer de baan op voor de tweede set.

Die begon de nummer 34 van de wereld niet goed. Hij herpakte zichzelf nog een beetje maar moest de tweede set toch afstaan aan de Fransman. Die won met 6-4.

De derde set begon Griekspoor wel weer met een voorsprong. Hij pakte de eerste game, waarna Fils weer gelijk maakte. Na een 2-2-stand liep de Fransman uit en gaf hij geen enkele game meer af. Griekspoor moet het toernooi in Monte Carlo dus al na de eerste ronde verlaten.

Fils was na afloop door het dolle en schreeuwde het uit. Voor de nummer vijftien van de wereld, die vorige week zijn hoogste notering op de ranglijst ooit behaalde, is het toernooi in Monaco ook een beetje een thuiswedstrijd.

Griekspoor bereikte vorige week in Marokko voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een graveltoernooi. Hij moest uiteindelijk in de eindstrijd na twee verloren tiebreaks zijn meerdere erkennen in de Italiaan Luciano Darderi.

Prijzengeld

De 28-jarige gaat dus ook niet meer verder strijden om het prijzengeld. Al gaat hij niet met lege handen naar huis. Voor zijn deelname krijgt hij in ieder geval 24.500 euro. Voor de winnaar van het graveloernooi ligt er maar liefst 946.610 euro klaar.