De Britse tennisser Oliver Tarvet ziet een grote zak met geld door zijn vingers glippen. De 21-jarige nummer 733 van de wereld verraste door zich via het kwalificatietoernooi voor Wimbledon te plaatsen. Hij ontvangt daarvoor maar een schamel bedrag.

Tarvet is de eerste Brit sinds acht jaar die het hoofdtoernooi van Wimbledon haalt via het kwalificatietoernooi. Hij ontving een wildcard voor het kwalificatietoernooi en overleefde drie knappe wedstrijden. Het halen van een grandslamtoernooi levert normaliter duizenden euro's op.

Amateurstatus

Verliezen in de eerste ronde van Wimbledon levert een tennisser liefst 77 duizend euro op. Maar dat geldt niet voor Tarvet. De Brit studeert aan de University of San Diego en heeft daardoor een amateurstatus. Hij verdiende in zijn tenniscarrière in totaal slechts 11 duizend euro.

Die amateurstatus kost hem duizenden euro's. Hij moet het grootste gedeelte van zijn gewonnen prijzengeld teruggeven. Studerende amateurspelers mogen jaarlijks een maximum van 8500 euro verdienen. Dat bedrag ligt een stukje lager dan de minimaal 77.000 euro die hij eigenlijk zou verdienen.

Privéjet

Toch zal het Tarvet waarschijnlijk weinig schelen. Om als Brit op Wimbledon te staan, is een enorme eer. Hij speelde nog nooit op het hoogste niveau. Tarvet kijkt luchtig naar de situatie, is te horen in een interview na zijn laatste kwalificatiewedstrijd. "Het is een beetje ongemakkelijk, want ik moet veel kosten dekken én ik wil echt terug naar de University of San Diego om mijn vierde jaar af te maken."

"Wat zij voor mij hebben gedaan is gewoon ongelooflijk en ik ben zó dankbaar. Ik kan tot $10.000 claimen, dus misschien vlieg ik mijn coach straks wel met een privéjet naar huis!"

Tarvet speelt in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Zwitser Leandro Riedi, de nummer 503 van de wereld. Ook hij is een qualifier.

