Carlos Alcaraz bereikte met de hakken over de sloot de tweede ronde van Wimbledon. De kersvers winnaar van Roland Garros had het zwaar tegen de afscheid nemende veteraan Fabio Fognini. Hun partij werd minutenlang stilgelegd door een medische noodsituatie. Voor Alcaraz' handelen wordt hij nu bedankt.

Net als in Nederland is het behoorlijk warm in Engeland en tijdens de partij tussen Alcaraz en Fognini zaten fans urenlang in de brandende zon. Dat werd uiteindelijk een vrouw op de tribune te veel, wat snel werd opgemerkt door alles en iedereen om haar heen. Alcaraz zag het ook en kwam nog een flesje water brengen. De umpire legde de partij ook stil en na een kwartier kon het spel worden hervat.

Bedankje aan Alcaraz

Via X (voorheen Twitter) wist de dochter van de vrouw die behandeld werd Alcaraz te bereiken. 'Bedankt Carlos Alcaraz voor de bezorgdheid die je hebt getoond aan mijn moeder, die onwel is geworden tijdens jullie tenniswedstrijd op Centre Court. Het is onwaarschijnlijk dat je dit bericht ziet, maar ik kan het proberen! Bedankt', schreef ze.

Het bericht bereikte de Spanjaard wel degelijk en hij reageerde dan ook vlug. 'Graag gedaan, het was niets! Ik hoop dat het goed gaat met je moeder. Geef haar een kus van mij en zorg goed voor haar!', antwoordde hij met een rood hartje.

Benauwde zege

Alcaraz moest maandag heel diep gaan voor een overwinning op Fognini, de 38-jarige Italiaan die na dit jaar afscheid neemt. Het werd uiteindelijk een vijfsetter, maar in de beslissende set was de winnaar van Roland Garros duidelijk de betere. Dinsdag komt Alcaraz in zijn jacht op titelprolongatie in actie tegen thuisfavoriet Oliver Tarvet. Met een andere Brit "maakt Alcaraz ruzie" om een Britse toptennisster.

Alcaraz was in 2023 en 2024 de beste op Wimbledon. Dit jaar ligt er het grootste prijzenbedrag ooit klaar voor de winnaar:

