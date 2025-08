Victoria Mboko beleeft momenteel waarschijnlijk de mooiste week uit haar leven. De 18-jarige Canadese tennisster beleeft bij haar thuistoernooi in Montreal haar grote doorbraak. Mboko rekende in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag af met Jessica Bouzas Maneiro en staat daardoor in de halve finales van het prestigieuze toernooi.

Voor zowel Mboko als Bouzas Maneiro was het een speciaal moment, want beiden speelden nooit eerder een kwartfinale van een WTA 1000-toernooi. De Canadese had eerder dit toernooi al verrassend gewonnen van Coco Gauff en Sofia Kenin en werd natuurlijk opnieuw gesteund door het publiek.

In Bouzas Maneiro trof ze echter iemand die meer dan dertig plekken hoger staat op de wereldranglijst en een speelster die niet snel onder de indruk is van de omstandigheden. Zo zorgde de Spaanse nummer 51 van de wereld vorig jaar op Wimbledon nog voor een enorme stunt door op het centre court de toenmalige titelverdedigster Marketa Vondrousova uit te schakelen.

Totale verbazing bij Mboko

De twee waren lange tijd aan elkaar gewaagd, maar waarschijnlijk gaf het publiek Mboko net de extra kracht om het verschil te maken. Ze sloeg in de eerste set in de slotfase toe en mocht dromen van een plek in de halve finales. De Spaanse kwam in de tweede set echter direct met 2-0 voor. Dat bleek voor Mboko het teken om een tandje bij te schakelen, want ze won tot grote vreugde van het publiek daarna zes games op rij. Zelf keek ze ondertussen totaal verbaasd om zich heen.

Mboko is de eerste Canadese sinds Bianca Andreescu die de halve finales weet te halen van het toernooi. Andreescu won het evenement zelfs in 2019 en won vervolgens ook de US Open. Mboko is daarnaast de jongste halvefinalist sinds Belinda Bencic in 2015. De Zwitserse was toen ook 18 jaar oud en schreef net als Andreescu het toernooi uiteindelijk op haar naam.

Enorme sprong op wereldranglijst

Mboko stond aan het begin van het jaar nog buiten de top 300, maar is bezig aan een geweldig seizoen. Ze won al vijf ITF-titels, het niveau onder de WTA, en begon aan haar avontuur in Montreal als de nummer 85 van de wereld. Door haar geweldige prestaties voor eigen publiek gaat ze in ieder geval stijgen naar de 48ste plek. Als ze het toernooi wint, komt ze zelfs gelijk de top 25 binnen.

Halve finale

In de halve finales neemt Mboko het op tegen Elena Rybakina. De Wimbledon-kampioene van 2022 profiteerde van de opgave van Marta Kostyuk, die bij een 6-1, 2-1 achterstand besloot de handdoek in de ring te gooien door een polsblessure.

Mboko en Rybakina spelen daardoor voor het tweede toernooi op rij tegen elkaar. De Kazachse was ruim een week geleden in de tweede ronde in Washington in twee sets te sterk voor de talentvolle Canadese.