Andrey Rublev staat in de kwartfinales van het masterstoernooi van Toronto en heeft dat mede te danken aan zijn coach. Na de zege van de Rus sprak hij geëmotioneerd over de Spanjaard Fernando Vicente, die hem door dik en dun steunt.

In de achtste finales van het toernooi in Montreal profiteerde Rublev van de opgave van Alejandro Davidovich Fokina in de derde set. Bij een stand van 6-7, 7-6, 3-0 gaf de Spanjaard er geblesseerd de brui aan. De 27-jarige toptennisser deed daarna een ontroerende uitspraak over zijn samenwerking met de Spaanse coach, die al sinds 2017 duurt.

'Onze relatie gaat veel verder'

"Onze relatie gaat veel verder dan die van coach en speler. Hij is familie en zal dat voor altijd blijven, wat er ook gebeurt. Hij heeft zijn hele persoonlijke leven opgeofferd om er voor mij te zijn toen ik het het hardst nodig had, toen ik alleen was”, aldus Rublev, geciteerd door Punto de Break. "Hij is een geweldige coach, maar bovenal is hij de beste persoon die ik in de tenniswereld had kunnen ontmoeten. We hebben een ongelooflijke klik en lachen veel samen", voegde hij eraan toe.

Rublev staat bekend als een emotionele speler die zijn frustratie op de baan niet onder stoelen of banken steekt. Vicente is hem echter altijd blijven steunen, iets waar de 27-jarige tennisser hem dankbaar voor is.

'Een bijzonder persoon'

"Hij werkt niet voor het geld, hij heeft geen verborgen agenda. Hij helpt me omdat hij dat wil. Hij is een bijzonder persoon. Sommige spelers winnen Grand Slams door van coach te wisselen, maar ik denk dat niemand je nog iets kan leren als je eenmaal in de top 10 staat. Dan moet je zelf de veranderingen doorvoeren. Je kunt niet altijd hulp van buitenaf verwachten, want dan groei je niet.", concludeerde Rublev.

Taylor Fritz

In de kwartfinale in Montreal neemt Rublev het op tegen Taylor Fritz, de nummer vier van de wereld. De Amerikaan won in een spannende driesetter van de Tsjech Jiri Lehecka: 7-6, 6-7, 7-6.