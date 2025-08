Tennisser Ben Shelton drong afgelopen nacht na een ware thriller door tot de kwartfinales van het masterstoernooi in Toronto. De Amerikaan kwam uit geslagen positie terug tegen de Italiaan Flavio Cobolli, maar de twee kregen het na afloop nog met elkaar aan de stok.

Cobolli is bezig aan het beste jaar van zijn loopbaan en dat ondervond ook Shelton. De Italiaan won dit jaar al twee ATP-titels, haalde de kwartfinales van Wimbledon en leek hard op weg naar zijn allereerste kwartfinale bij een masterstoernooi. Cobolli kwam met 5-3 voor in de derde set en mocht dus ook voor de partij serveren.

Lange discussie na de wedstrijd

Shelton knokte zich echter helemaal terug, dwong een tiebreak af en was daarin oppermachtig. Hij reageerde vol vreugde na het laatste punt, maar aan het net belandden de twee spelers in een discussie. Shelton was niet blij met een gebaar dat Cobolli maakte tijdens de tiebreak. De Italiaan beweerde dat het niet richting hem was, maar daar leek de Amerikaan maar weinig van te geloven.

Zelfs nadat Cobolli zijn tas al had ingepakt discussiërden de twee nog minutenlang verder. Umpire James Keothavong leek geen idee te hebben waar de tennissers zich zo druk om maakten, want hij stond schaapachtig mee te luisteren. "Het had niets met jou te maken", herhaalde Cobolli nog maar eens voordat ze elkaar toch de hand schudden en van de baan gingen.

Shelton onthulde dat ze in de kleedkamer ook nog even met elkaar hadden gezeten. "We hebben erover gepraat. Hij zei dat het niet tegen mij gericht was. Het gaat goed met ons. We hebben het er in de kleedkamer over gehad dus ik ga er geen vragen meer over beantwoorden. Alles is goed tussen ons", vertelde hij na afloop op de persconferentie.

Big Ben Hits 💯



A furious finish sees Shelton past Cobolli 6-4 4-6 7-6, reaching 100 tour-level wins and 4th ATP Masters QF!@BenShelton #NBO25 pic.twitter.com/lh1hfO030F — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2025

Kwartfinale

Shelton staat door zijn comeback in de laatste set voor het eerst bij de laatste acht van het Canadese masterstoernooi. Hij is op dit moment de nummer zeven van de wereld, maar door afmeldingen van toppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic is hij in Toronto als vierde geplaatst.

In de kwartfinales treft hij de Australiër Alex de Minaur, die in drie sets won van de Amerikaan Frances Tiafoe. Shelton speelde nooit eerder tegen de nummer acht van de wereldranglijst.