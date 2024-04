Tennistoernooi zegt sorry: live beelden van het strand en vrouwen in bikini in plaats van toptennis

Het ATP-toernooi van Estoril heeft het al moeilijk om überhaupt tennis te laten zien aan de fans, maar woensdag ging het helemaal mis omdat er ook nog de verkeerde beelden werden laten zien.

Dinsdag was bijna de hele tennisdag in het water gevallen door de vele regen in de Portugese badplaats. Woensdag was het weer prima en kon er getennist worden. Maar de organisatie had problemen met het uitzenden van de sport. In plaats daarvan liet het beelden zien van het zonnige strand en vrouwen in bikini.

Fans die op de bank klaar zaten om tennis te kijken, kregen dus iets heel anders te zien. De Estoril Open zette bij de beelden wel vast excuses. Het was door 'het verlies van beeld' even niet anders.

Mais @EstorilOpen votre tournoi c’est du foutage de gueule complet mdrrrrr



Comment ça vous êtes désolé pour avoir perdu l’imagine des matchs retransmis en direct et à la place vous nous mettez des culs sur la plage d’Estoril ?????? @Eurosport_FR pic.twitter.com/2I8keeIewj — PSG & ATP 🐝 (@QuartinhoAndCo) April 3, 2024

Botic van de Zandschulp had ook last van de regen op dinsdag. Zijn partij tegen Federico Coria werd bij een 3-0 voorsprong voor de Nederlandse tennisser afgebroken. In plaats van dat hij dan woensdag als eerste aan de beurt was om zijn partij af te maken, moest Van de Zandschulp wachten tot diep in de avond voor zijn wedstrijd tegen de Argentijn verder ging. Woensdagavond laat wordt de uitslag in Estoril verwacht.