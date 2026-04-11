Toptennisster Anastasia Potapova beleeft een droomweek. Zaterdagmiddag bereikte ze de finale van het WTA-toernooi van Linz. Dat is vooral bijzonder omdat Potapova sinds dit jaar de Oostenrijkse nationaliteit heeft. De steun van fans doet de vriendin van de Nederlander Tallon Griekspoor veel.

Zaterdagmiddag won Potapova in twee sets van Donna Vekic uit Kroatië: 6-4 6-2. De Oostenrijkse is nog zonder setverlies in Linz, waar ze overtuigend spel laat zien. Dat heeft volgens de hoofdrolspeelster één oorzaak: "Dat is de kracht van de thuisspeelster. Bedankt, ik ben sprakeloos om eerlijk te zijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Iedere rake klap kon op veel steun rekenen van het Oostenrijkse publiek. "Ik kan eerlijk gezegd niet beschrijven wat ik nu voel. Mijn eerste 500-finale halen, voor het eerst hier spelen als Oostenrijker, voor jullie. Alles wat nu gebeurt, is voor het eerst in mijn leven. Jullie hebben geen idee hoe dankbaar ik ben voor jullie steun. Voor mij betekent het de wereld", glunderde ze.

Oostenrijk in het hart van Anastasia Potapova

Eerder deze week gaf Potapova haar spel een 9. In de ogen van de interviewster speelde ze zaterdag perfect. Daar dacht de Oostenrijkse anders over. "Ik denk nog steeds dat het een 9 is, want ik wil er eentje bewaren voor morgen", wat op gejuich van het publiek kon rekenen. "Ik zei altijd dat als je op de juiste plek bent en de juiste dingen doet, alles op zijn plek valt. Het lijkt erop dat het nu op zijn plek valt en dat ik de juiste dingen heb gedaan."

De vriendin van Griekspoor was zichtbaar overmand van emoties tijdens het interview. "Sinds ik van nationaliteit ben veranderd, ben ik steeds beter geworden. Ik voel ook de steun. Ik ben sprakeloos, ik krijg kippenvel elke keer dat ik het veld op kom. Dus voor mij betekent het alles."

Finale

Zondag staat de finale in Linz op de rol. Dan treft Potapova haar voormalig landgenote Mirra Andreeva. De 18-jarige Russische is de nummer 1 van de plaatsingslijst, maar zij kan haar borst natmaken.