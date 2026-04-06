Tallon Griekspoor baalt als een stekker na zijn recente nederlaag tegen Gaël Monfils in Monte Carlo. De Nederlander speelde een 'beroerde wedstrijd', maar weet wel waar het probleem ligt. Griekspoor wisselde onlangs na jaren van materiaal op zijn racket.

Griekspoor begon de wedstrijd tegen wildcard-houder Monfils nog goed in Monaco. Hij kwam met een vroege break op voorsprong, maar wist set één uiteindelijk nipt naar zich toe te trekken via een tiebreak. Vervolgens ging het van kwaad tot erger voor Griekspoor. In de twee sets die volgden wist hij in totaal slechts vijf games te pakken. Griekspoor verloor met 6-1 en 6-4 en moest zichtbaar geïrriteerd de zege aan Monfils laten.

Na afloop was Griekspoor dan ook hard voor zichzelf en kon hij weinig positieve punten uit het duel met Monfils halen. "Heel matig geserveerd, heel matig gespeeld. Ik kan er weinig goeds uithalen, uit deze wedstrijd. Het was ten eerste een gevecht met mezelf, ten tweede een gevecht met mezelf en ten derde een gevecht met mezelf. En dan ook nog met hem. Uiteindelijk speel je een hele beroerde wedstrijd", zo luidt de eindconclusie van Griekspoor tegenover Ziggo Sport.

Materiaalwissel

Kijkend naar een reden achter de twee recente verliespartijen van Griekspoor, noemt de Nederlander een aantal mogelijke oorzaken. Zo is hij al een tijdje met zijn rackets 'aan het kloten' en komt hij er niet uit welk materiaal het best bij hem past. Griekspoor speelde twaalf jaar lang met hetzelfde frame op zijn racket, maar heeft dat nu aangepast. Dat geeft fysiek een reactie en de toptennisser speelde drie weken geen tennis. Griekspoor denkt dat die factoren ten grondslag liggen aan zijn problemen.

Griekspoor speelt over een week het ATP-toernooi van München, maar eerst is er 'werk aan de winkel'. "Dit is gewoon niet goed en mag niet gebeuren. Er is heel veel werk aan de winkel en aan mij om dat te gaan doen de komende weken. Als ik mezelf heb zien spelen, dan mag er wel een paar uur per dag getraind worden. Hard aan het werk en in de spiegel kijken."