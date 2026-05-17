Alexander Zverev barstte eerder deze week al in woede uit na zijn uitschakeling op het masterstoernooi van Rome, en dit weekend was het opnieuw raak. Dit keer was een video van Tennis Channel de aanleiding.

Normaal gesproken worden de socialmediakanalen van Zverev beheerd door zijn manager, maar dit keer besloot de tennisser zelf van zich te laten horen. Aanleiding was een actie van tv-zender Tennis Channel, die tijdens toernooien geregeld luchtige spelletjes met spelers organiseert. De beelden daarvan worden vervolgens gemonteerd tot korte video’s, die onder meer op Instagram verschijnen.

Zverev begrijpt het niet

En precies daar draait het om. Zverev voelt zich door Tennis Channel voor gek gezet. De opdracht: spelers krijgen cijfers te horen die ze vervolgens als Romeinse cijfers moeten opschrijven. Dus vijf is V en tien is X, enzovoort. Zverev is kort te zien op het moment dat hij de opdracht duidelijk niet begrijpt.

"Zeg dat nog eens", zegt hij tegen de persoon die de opdracht geeft. Ook Eva Lys (24), Mirra Andreeva (19) en Felix Auger-Aliassime (25) doen mee. Zverev is nog een tweede keer kort in beeld, ditmaal zonder commentaar, terwijl hij de X - dus de tien - in de camera houdt. Daarmee heeft hij het dus goed. In totaal is hij nog geen twee seconden in beeld.

En dat wekte nogal wat ergernis op bij de toptennisser. "Waarom doe ik al die spelletjes en promo-activiteiten met jullie, als ik er vervolgens steeds word uitgeknipt wanneer ik iets goed heb? Ik vraag me af of jullie gewoon mijn tijd willen verdoen, of hopen dat ik iets fout doe en dát er dan in monteren?", zo schreef de olympisch kampioen van 2021.

Hij vervolgde: "Ik weet dat jullie spelers hebben die jullie haten en spelers die jullie geweldig vinden. Dus stop alsjeblieft met het verspillen van mijn tijd."

Woede na pijnlijke uitschakeling

Het filmpje werd opgenomen in Rome, waar hij dinsdag ook al zichtbaar geïrriteerd was na zijn verloren partij tegen Luciano Darderi. De Duitser leek op weg naar een eenvoudige zege, want hij stond met 6-1 en 5-3 voor. Daarna gaf hij de wedstrijd echter volledig uit handen: hij benutte vier matchpoints niet, verloor de tweede set in een tiebreak en ging in de derde set zelfs met 6-0 onderuit. Darderi won uiteindelijk met 1-6, 7-6 (10), 6-0.

Na afloop was Zverev woedend, maar vooral op de omstandigheden. Tijdens de persconferentie klaagde hij fel over de kwaliteit van de baan in Rome en noemde die de slechtste waarop hij ooit had gespeeld. Volgens hem stuiterde de bal op cruciale momenten vreemd op en speelde ook de wind een rol. Wel erkende hij dat hij de partij in de tweede set had moeten afmaken en gaf hij Darderi complimenten voor diens sterke spel daarna.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover