Toptennisser Alexander Zverev blaast maandag 29 kaarsjes uit. De Duitse nummer drie van de ATP-ranglijst werd op zijn verjaardag echter flink in de maling genomen door zijn bekende vriendin.

Zverev heeft al ruim vijf jaar een relatie met bekend model, actrice en presentatrice Sophia Thomalla. Zij had eerder een relatie met de Duitse Keeper Loris Karius, die namens Liverpool twee forse blunders onderging tijdens de Champions League finale van 2018.

'Bedankt voor deze 'spannende' jaren'

Inmiddels is Thomalla dus al geruime tijd samen met Zverev. Zijn zeven jaar oudere vriendin vond het grappig om haar tennisvriend op zijn speciale dag in de maling te nemen. Zo plaatste de 36-jarige Duitse een ludieke Instagrampost ter ere van de verjaardag van Zverev.

Thomalla deelde een fotocollage bestaande uit veertien plaatjes waarop Zverev ligt te slapen. Te zien is dat de toptennisser vaak in een bijzondere en niet zo charmante houding ligt. Zo is te zien dat Zverev een tukje doet op de bank samen met zijn hond, in de auto en in het vliegtuig. "Bedankt voor deze vijf 'spannende' jaren", schrijft Thomalla er lachend bij. Het leven als toptennisser kost dan ook enorm veel energie.

Halve finale op halve finale

Zo stond Zverev afgelopen weekend nog op de gravelbaan in zijn thuisland tijdens de BMW Open in München. De nummer drie van de wereld behaalde de halve finale, maar strandde daar tegen de Italiaan Flavio Cobolli. De halve finale is dit jaar sowieso vaak het eindstation van Zverev. Tijdens de masterstoernoeien van Monte-Carlo, Miami en Indian Wells verloor hij de halve eindstrijd; tevens alle drie van Jannik Sinner. Tijdens de Australian Open behaalde Zverev ook de halve finale, toen moest hij zijn meerdere erkennen in Carlos Alcaraz.