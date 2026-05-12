Voor Alexander Zverev leek het bij een 6-1, 5-3 voorsprong tegen Luciano Darderi een zorgeloze dag te gaan worden bij het masterstoernooi van Rome, maar niets bleek minder waar. De Italiaan overleefde voor eigen publiek vier matchpoints en zag Zverev daarna sneller in elkaar storten dan het Romeinse Rijk. De Duitser was na afloop woedend, maar niet op zichzelf.

Zverev was bezig aan een fantastische reeks bij masterstoernooien, want op de vorige vijf evenementen haalde hij elke keer minimaal de halve finales. Hij zal echter nachtmerries hebben gehad van Jannik Sinner. De Italiaan klopte hem viermaal in die ronde en was in Madrid begin deze maand ook veel te sterk voor Zverev in de eindstrijd.

Door de afwezigheid van Carlos Alcaraz en de vroege uitschakeling van Novak Djokovic lag de weg naar een nieuwe finale voor Zverev volledig open in Rome. Darderi, de nummer 20 van de wereld, leek hem niet te kunnen stoppen, maar deed dat na een onwaarschijnlijke ontknoping toch.

Zverev stort volledig in

Zverev was oppermachtig en kwam op een 6-1, 5-3 voorsprong, maar gaf het daarna nog volledig weg. Hij liet na om de partij uit te serveren en wist daarna in de tiebreak tot vier keer toe een matchpoint niet te benutten. Darderi won de tiebreak uiteindelijk met 12-10 en dus was het plotseling weer gelijk.

Die klap kwam Zverev niet meer te boven. Darderi brak de Duitse nummer 3 van de wereld aan het begin van de derde set en was vervolgens niet meer te houden. Hij gaf geen game meer weg en boekte voor eigen publiek de grootste zege uit zijn loopbaan: 1-6, 7-6 (10), 6-0.

Frustratie over de baan

De frustratie was na afloop natuurlijk enorm bij Zverev en dat bleek wel op de persconferentie na afloop. Daar liep hij volledig leeg, maar dat ging niet over zijn eigen spel.

"Ik denk dat dit de slechtste baan is waar ik ooit op gespeeld heb. Bij de junioren, bij de profs, bij trainingen, ik heb nog nooit ergens gespeeld waar de baakwaliteit zo slecht was. Op matchpoint stuitert de bal plotseling over mijn hoofd en bij een breakpoint rolt de bal ineens", foeterde hij na afloop. Ook het weer speelde een rol volgens de Duitser: "De wind maakte het moeilijk."

Tussen al het geklaag door had hij ook nog complimenten over voor Darderi: "Uiteindelijk denk ik dat ik het in de tweede set af had moeten maken, maar daarna speelde hij fantastisch."

Clash tegen tennissensatie

Darderi staat door zijn zege voor het eerst in de kwartfinales van een masterstoernooi. Hij treft daarin woensdag de nieuwe tennissensatie Rafael Jodar. De 19-jarige Spanjaard rekende dinsdag af met de één jaar oudere Learner Tien uit de Verenigde Staten: 6-1, 6-4.

Jodar staat voor de tweede keer in de kwartfinales van een ATP 1000-toernooi nadat hij begin deze maand ook in Madrid zo ver wist te komen. Toen sneuvelde hij tegen Jannik Sinner.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover