Toptennisser Alexander Zverev slaat terug na kritiek van 'betweterige' legende: 'Helaas is hij er daar één van'

Wéér geen grandslamtitel. De Duitser Alexander Zverev geldt als een van de beste tennissers die nog nooit een major won. Volgens Boris Becker, die zelf zes keer de beste was op een Grand Slam, moet er iets veranderen in de staf van Zverev. Laatstgenoemde zoekt nu de confrontatie met zijn landgenoot.

Zverev werd op Roland Garros al in de kwartfinales uitgeschakeld door Novak Djokovic. Volgens Becker helpt de aanwezigheid van Zverevs vader en broer in zijn staf de toptennisser niet. "Het is hetzelfde in het voetbal, als voetbalcoach blijf je meestal geen tien jaar bij een club. Zverev is degene die beslist", sprak Becker bij Eurosport Germany.

"Hij is de voorzitter van de raad van bestuur, de CEO. Hij bepaalt hoe Team Zverev er in de toekomst uit zal zien. Zijn vader en broer hebben uitstekend werk geleverd, maar het was niet goed genoeg voor de laatste stap."

Zverev slaat terug

Becker stelde in een podcast verder dat Zverev té druk is. "Zijn vader wil dat hij veel speelt, zijn broer wil dat hij iedere week speelt, maar de 28-jarige Zverev wil dat niet", vertelde hij. Het advies - of beter gezegd: de kritiek - is de hoofdrolspeler zelf ook niet ontgaan. Na een week golfen op Mallorca meldde hij zich in zijn thuisland voor het grastoernooi van Stuttgart. "Als het goed met me gaat, doe ik altijd alles goed; als het slecht met me gaat, is iedereen altijd heel, heel betweterig. Helaas is Boris er daar één van", blafte Zverev terug.

"Barbara Rittner is er ook één van, die om de een of andere reden zo'n sterke mening over mijn carrière heeft. Ze heeft nooit op dat niveau getennist. Ten eerste neem ik haar mening niet serieus, en ten tweede heeft ze naar mijn mening de verkeerde mening", was Zverev duidelijk. Rittner stelde dat haar landgenoot niet zo vaak met slappe excuses moest komen.

Zverev ziet zichzelf nog steeds als geschikte kandidaat om de beste twee spelers, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, aan te vallen. "Ik verloor van Djokovic, niet van Hans-Peter, die op de 250e plaats stond. Het was misschien niet mijn beste wedstrijd. Maar hij speelde goed, en het was moeilijk voor me om die avond agressief tegen hem te spelen en winners te scoren."

Bonje met Becker

Zverev sprak nog niet met Becker, die deze week ook naar Stuttgart afreist. "Ik heb veel met hem gesproken, veel contact gehad voordat hij deze uitspraken deed. We hadden een uitstekende relatie. Ik snap niet waarom het allemaal zo moest gaan", aldus de Duitser. "Ik zal altijd met hem praten als hij met mij wil praten. Daar sta ik altijd voor open, want ik heb enorm veel respect voor hem. Hij is wereldwijd een absolute legende, maar ik hoef het niet altijd met hem eens te zijn."

Zverev start in Stuttgart aan het grasseizoen. De thuisfavoriet heeft een bye in de eerste ronde, waardoor hij pas later in actie hoeft te komen.