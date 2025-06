'Dopingschandaal speelde Jannik Sinner parten in finale Roland Garros’

Jannik Sinner had drie matchpoints, maar het was niet genoeg. In een bloedstollende finale van Roland Garros moest Sinner uiteindelijk buigen voor Carlos Alcaraz. De Spanjaard won na vijf en een half uur in vijf sets. Volgens voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, speelde het dopingschandaal rond Sinner mogelijk een rol in de uitkomst.

“O, o, o, jongens! Wat was dat een wedstrijd”, begint Van As vol enthousiasme. “Vijf en een half uur… Je zou er maar zitten.” Hoog vult aan: “De langste finale ooit in de geschiedenis van Roland Garros. Alles zat erin! Het was zó’n vette finale.”

Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner geprezen om sportieve acties in finale Carlos Alcaraz en Jannik Sinner speelden zondag de langste finale op Roland Garros ooit. De toptennissers leverden een fenomenale finale af. Alcaraz vocht zich terug en won de titel. Ondanks de strijd, lieten beide mannen hun sportiviteit zien.

Sterk begin van Sinner

Sinner begon sterk. In de tweede set viel Alcaraz compleet weg. “De Spanjaard begon echt slecht”, zegt Hoog. “In één keer was hij volledig van de kaart en stond hij 4-1 achter. Maar toen ging het publiek achter Alcaraz staan.”

Volgens Hoog en Van As waren daar meerdere redenen voor. “Was het omdat hij de underdog was? Of toch vanwege het dopingverhaal van Sinner?” vragen ze zich hardop af.

ATP-ranglijst: Jannik Sinner loopt ondanks nederlaag in finale uit op Carlos Alcaraz Jannik Sinner verloor zondag de finale van Roland Garros van Carlos Alcaraz, maar loopt desondanks uit op de Spanjaard op de ATP-wereldranglijst. Nederlander Tallon Griekspoor is één plek gestegen.

Dopingschandaal

Sinner werd eerder dit jaar drie maanden geschorst vanwege een positieve dopingtest. Pas op 4 mei mocht hij terugkeren op de baan. Nét op tijd voor Roland Garros, dat op 19 mei begon.

“Ik denk dat het allebei meespeelt”, zegt Hoog. “Die underdogpositie, én dat het publiek gewoon geen zin had om na drie sets naar huis te gaan. Maar het dopingschandaal heeft ook invloed. Natuurlijk. Iedereen weet dat. En dat blijft lastig voor Sinner. Ik denk dat hij daardoor echt fans heeft verloren.”

Toptennisser Jannik Sinner alsnog gestraft na veelbesproken dopingschandaal Jannik Sinner is alsnog geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Na een schikking met WADA mag de nummer één van de wereld drie maanden niet in actie komen.

De steun van het publiek hielp Alcaraz om de wedstrijd te kantelen. “Sinner ging op een gegeven moment dubbele fouten maken”, merkt Hoog op. “Dat heeft toch met druk te maken. Je zag het ook toen hij die matchpoints kreeg.”

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zorgen voor bijzonder record in finale Roland Garros Carlos Alcaraz en Jannik Sinner maakten er een waar spektakelstuk van in de finale van Roland Garros. Dat heeft een bijzonder record opgeleverd. Overigens trok Alcaraz aan het langste eind na vijf sets (4-6, 6-7 (7-4), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2)).

Matchpoints

“Hij kreeg drie kansen om het af te maken”, vervolgt Van As. “Dan weet je dat je er eentje móét pakken. Maar Alcaraz kwam terug. Dat is echt knap, dat je dat mentaal kunt omdraaien.”

Hoog sluit af: “Het was gewoon een mega leuke wedstrijd. En het publiek heeft er uiteindelijk extra lang van kunnen genieten.”

Teleurgestelde Jannik Sinner druipt af op Roland Garros: 'Ik zal vanavond niet goed slapen' Jannik Sinner was zondag een van de twee finalisten op Roland Garros. De Italiaanse tennisser leek er met de titel vandoor te gaan, maar Carlos Alcaraz zette een comeback van jewelste in en werd uiteindelijk de winnaar. Sinner was zichtbaar teleurgesteld, maar stond na afloop super netjes iedereen te woord.

Beluister de podcast

In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: