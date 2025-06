Toptennisser komt met 'vreemd excuus' na uitschakeling tegen Novak Djokovic: 'Niet makkelijk voor mij'

Het is Alexander Zverev weer niet gelukt om een grandslam te winnen. De kwartfinales waren het eindstation voor de 28-jarige Duitser. Woensdagavond verloor hij in vier sets van de geslepen vos Novak Djokovic, die in het voordeel was volgens Zverev.

Zverev pakte de openingsset, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. Djokovic had al gauw in de gaten dat de Duitser amper bewoog en alleen met harde slagen kwam vanaf de baseline. Door met meer variatie te spelen, waaronder dropshots, won de Servische 24-voudig grandslamwinnaar drie sets op rij: 4-6 6-3 6-2 6-4.

Tennisgrootheid Novak Djokovic (38) mag zich na knappe zege opmaken voor titanenclash op Roland Garros Novak Djokovic heeft op Roland Garros maar weer eens laten zien dat hij nog altijd niet afgeschreven moet worden. De Serviër is niet bezig aan het beste jaar uit zijn loopbaan, maar plaatste zich op het gravel in Parijs toch weer voor de halve finales door Alexander Zverev in vier sets te verslaan: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Djokovic mag zich nu opmaken voor een titanenclash tegen Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 1 van de wereld.

'Vreemd excuus'

Na de partij was het wachten op de reactie van Zverev. De Duitser kwam volgens Bild met een 'vreemd excuus' waardoor hij verloor. "Het is voor mij niet makkelijk om een ​​manier te vinden om te concurreren en veel druk uit te oefenen op Novak Djokovic in zulke koude omstandigheden. We hadden twintig graden in de eerste set, daarna misschien vijftien", waren de opmerkelijke woorden van Zverev.

Tennisicoon Novak Djokovic doet zeer opmerkelijke onthulling op Roland Garros: 'Dit zouden de fans niet moeten horen' Novak Djokovic heeft in de kwartfinale van Roland Garros een knappe overwinning geboekt op Alexander Zverev. Na afloop van de wedstrijd deed de Servische toptennisser een opmerkelijke onthulling.

Het is niet de eerste keer in de laatste maanden dat Zverev naar excuses zoekt. Op het masterstoernooi van Rome vorige maand gaf hij de ballen de schuld na een nederlaag in de kwartfinales tegen Lorenzo Musetti. "Die ballen waren een grap. Ze zeggen dat we in Monaco, Madrid en München met dezelfde ballen spelen. Toen kwamen we hier, en de ballen waren compleet anders", vond Zverev, die de ballen als 'heel groot en langzamer' ervaarde.

Toen het gravelseizoen begon, had Zverev een andere verklaringen voor de vele nederlagen. Hij had namelijk een ander racket, waarmee hij pas gevoel kreeg in München - het ATP-toernooi dat hij won.

Golfen

Voorlopig hoeft Zverev even geen rackets de schuld te geven, hij gaat namelijk zijn geluk beproeven in een andere sport. "Ik heb echt geen zin in tennis! Ik ga golfen," zei Zverev na zijn uitschakeling in Parijs.

Umpire weigert verzoek van betrapte toptennisster op Roland Garros: 'Ik zag wel wat je deed' Iga Swiatek zag donderdag een einde komen aan haar dominantie op Roland Garros. De Poolse titelhoudster verloor in de halve finale van Aryna Sabalenka en tijdens die partij kreeg ze het ook nog aan de stok met de umpire.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.