Tennisicoon heeft dringend advies voor 'beste speler zonder grandslamtitel': 'Niet goed genoeg'

Alexander Zverev blijft de beste tennisser zonder grandslamtitel. De 28-jarige Duitser werd in de kwartfinales van Roland Garros uitgeschakeld door Novak Djokovic. De vader en broer van Zverev zijn onderdeel van zijn trainingsstaf, maar volgens tennislegende Boris Becker is het tijd voor verandering.

Zverev is de nummer drie van de wereld en wordt daardoor al jarenlang als beste tennisser zónder grandslamtitel gezien. Hij haalde de finale van de Australian Open (2025), Roland Garros (2024) en US Open (2020), maar won nooit. Het strandden in de kwartfinale van Roland Garros is het slechtste resultaat van Zverev in Parijs in vijf jaar.

Toptennisser Novak Djokovic komt met gul gebaar richting fans op Roland Garros Novak Djokovic en Alexander Zverev kleurden de woensdagavond op Roland Garros met hun geweldige wedstrijd. Eerstgenoemde won de partij die pas rond middernacht klaar was. Daarna liet Djokovic zien een echte sportman te zijn.

Vader en broer

Zijn landgenoot Becker - die zelf wel goed was voor het winnen van zes grandslamtoernooien - ziet een oplossing. Hij benoemt bij Eurosport Germany dat Zverev geweldige trainers heeft gehad. "Veel beter dan dat wordt het niet. Maar ze waren altijd verweven met zijn vader en zijn broer. En ik denk niet dat er nog iemand anders zal bijkomen."

De vader van de Duitse toptennisser is Alexander Zverev senior, voormalig tennisser uitkomend voor de Sovjet-Unie. Zijn oudere broer Mischa (37 jaar) stond ooit 25ste van de wereld en heeft ook genoeg ervaring in het profcircuit. "Als je naar de carrière van Rafael Nadal kijkt, was Toni Nadal daar lange tijd bij, en op een gegeven moment kwamen Carlos Moyá of Francisco Roig erbij."

Toptennisser komt met 'vreemd excuus' na uitschakeling tegen Novak Djokovic: 'Niet makkelijk voor mij' Het is Alexander Zverev weer niet gelukt om een grandslam te winnen. De kwartfinales waren het eindstation voor de 28-jarige Duitser. Woensdagavond verloor hij in vier sets van de geslepen vos Novak Djokovic, die in het voordeel was volgens Zverev.

'Niet goed genoeg'

Nu het maar niet lukt met het boeken van resultaten, vindt Becker dat Zverev iets moet veranderen. "Het is hetzelfde in het voetbal, als voetbalcoach blijf je meestal geen tien jaar bij een club. Zverev is degene die beslist. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur, de CEO. Hij bepaalt hoe Team Zverev er in de toekomst uit zal zien. Zijn vader en broer hebben uitstekend werk geleverd, maar het was niet goed genoeg voor de laatste stap."

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.