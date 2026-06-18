Botic van de Zandschulp is in zijn laatste toernooi ter voorbereiding op Wimbledon tegen een nipte nederlaag aangelopen. Op het gras van Queen's was wereldtopper Tommy Paul met 7-6 (5), 6-3, te sterk voor de Nederlander. Desondanks tankte hij vertrouwen met zijn spel.

Van de Zandschulp verkeert al maanden in een matige vorm. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei verloor hij vier wedstrijden op rij. Ook op Roland Garros werd hij na een ongelukkige loting al in de eerste ronde uitgeschakeld door Francisco Cerundolo. Daarna ging zijn focus op het grasseizoen.

Op de Libema Open in Rosmalen trof hij landgenoot Tallon Griekspoor in de eerste ronde. Na een spannend duel moest hij alsnog het onderspit delven. Hij besloot daarna om richting het Verenigd Koninkrijk te trekken. Zijn laatste voorbereidingstoernooi richting Wimbledon was op Queen's.

Vertrouwen tanken

In de eerste ronde won Van de Zandschulp eindelijk weer eens een wedstrijd en deed dat bovendien overtuigend. Daarom mocht hij op donderdag uitkomen tegen de Amerikaan Tommy Paul. De nummer 28 van de wereld draait al lang mee in de mondiale top en won het toernooi nog in 2024. Een lastige taak dus voor de tennisser uit Wageningen, al had hij nog nooit van Paul verloren.

De eerste set was gelijk zeer spannend. Nadat beide tennissers elkaar een aantal keer hadden gebroken, liep de set uit op een tie-break. Daarin pakte Van de Zandschulp zelfs een 3-0 voorsprong, maar hij verloor alsnog. Toch kon hij met een goed gevoel beginnen aan de tweede set. In de benauwde omstandigheden in Londen kwam hij er niet echt meer aan te pas.

De set begon met fysiek ongemak voor de Nederlander, die zijn service direct inleverde en tegen een break achterstand aankeek. Van de Zandschulp greep naar de binnenkant van zijn bovenbeen, maar kon na een check van een fysio verder. Na een break in de laatste game van de wedstrijd verloor hij de tweede set met 3-6, waarmee het toernooi erop zit.

Toch zal hij met opgeheven hoofd afreizen naar het heilige gras op Wimbledon. Zijn spel op gras was bij vlagen erg overtuigend. De derde Grand Slam van het jaar begin in de laatste week van juni. Voor Van de Zandschulp wordt het vooral hopen op een gunstige loting. Afgelopen jaar won hij één wedstrijd, maar verloor hij in de tweede ronde van Alejandro Davidovic Fokina.

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