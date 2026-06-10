Nederlandse tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp kregen op de Libema Open te maken met moeilijke omstandigheden. De wedstrijd moest dinsdag twee keer worden stilgelegd en werd woensdag pas uitgespeeld. Volgens Van de Zandschulp had er eerder ingegrepen moeten worden.

Griekspoor won het duel tussen de twee beste spelers van Nederland met 6-2 6-7 (2) 6-4. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege de regen bij een 2-0-voorsprong in de derde set in het voordeel van Griekspoor.

Hij had dinsdag al de eerste set gewonnen dankzij twee late breaks. Na een slordige tweede set trok Van de Zandschulp de stand gelijk in de tiebreak. De voorsprong van Griekspoor in de derde set kwam na de hervatting niet meer in gevaar. Hij wist op 5-3 twee matchpoints niet te benutten, maar verzekerde zich van de winst op eigen service.

Van de Zandschulp sprak zich na afloop van de partij uit over de weersomstandigheden. "Ik had moeite met opstarten. Elke keer als ik er beter in kwam, moesten we van de baan af. Ik denk dat dat het lastigste was: op en af van de baan", zegt hij. "Gisteren was het donker en glad. Vandaag was het wat zonniger en ging het wat harder."

Zorgen om veiligheid

"Ze willen zo lang mogelijk doorspelen, ondanks de veiligheid van de spelers", vervolgt hij kritisch. "Als het na de tweede set klaar is en je ziet dat het zo donker wordt... Het begon al een beetje te spetteren, het was al nat, dan moet ik ook meer op mijn strepen gaan staan. Dat heb ik niet gedaan. Halverwege die eerste game keek ik een paar keer naar de scheidsrechter van: kunnen we nog doorspelen?"

Hij leverde toen een cruciale servicegame in. "Ik denk dat het ook hoort bij gras. Het is hoe het is", besluit hij.

Griekspoor ging onlangs in de eerste ronde van Roland Garros onderuit tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De vroege uitschakeling kostte hem acht plaatsen op de wereldranglijst. De mondiale nummer 41 treft in de tweede ronde van de Libema Open de Chinees Zhang Zhizhen. Griekspoor (29) en Van de Zandschulp (30) bereikten maandag al als duo de tweede ronde van het dubbelspel in Rosmalen.

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