Botic van de Zandschulp bereidt zich voor op zijn eerste partij op Roland Garros. In aanloop naar het grandslamtoernooi kreeg hij te maken met een zorgwekkend probleem. Hij nam daarom een rigoreuze maatregel om fit te zijn in Parijs.

Van de Zandschulp werd de afgelopen weken geplaagd door een blessure aan zijn linkerpols. Een zorgwekkend kwetsuur. Polsproblemen hebben de carrière van menig tennisser al belemmerd. Mometeel wordt toptennisser Carlos Alcaraz ook geveld door een polsblessure. Hij mist daardoor Roland Garros en Wimbledon.

Maar de Nederlander is wel van de partij op het gravel in Parijs. Hij neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo. "Het wordt een zware opgave", zegt Van de Zandschulp in gesprek met De Telegraaf.

Hij is blij met de weersomstandigheden in de hoofdstad van Frankrijk. "De hitte helpt wel mee, ook voor mijn pols. Mijn eigen servicegames gaan nu nog belangrijker worden, omdat het nog wat harder en sneller gaat als het warm is”, legt hij uit.

Maatregel

Met zijn pols gaat het inmiddels een stuk beter. Hij sloeg de afgelopen week geen dubbelhandige backhands om zijn linkerpols te sparen. "Daar ben ik in Parijs weer mee begonnen, eerst met Rae (coach Raemon Sluiter, red.) en gisteren met Tallon (Griekspoor, red.). Daar heeft mijn pols niet op gereageerd."

"Je pols is toch best tricky en het is niet fijn als je er lang last van houdt. Laten we hopen dat het na dit toernooi ook goed blijft gaan", vervolgt de nummer 55 van de wereld. "Ik heb alle nodige tests gedaan. Dat was allemaal goed, behalve wat irritatie. Ik ben op tijd gestopt.”

