Er lijkt momenteel geen maat te staan op Carlos Alcaraz. De Spaanse toptennisser plaatste zich maandag voor de finale in Tokio en staat daarmee voor de negende keer op rij in de eindstrijd van een toernooi. Die resultaten leveren de nummer één van de wereld flink wat geld op en daar kan dinsdag weer een miljoen dollar bij gaan komen, maar daar moet rivaal Jannik Sinner hem aan gaan helpen.

Alcaraz liet de fans in de Japanse hoofdstad in zijn eerste wedstrijd nog gigantisch schrikken. De Spanjaard ging door zijn enkel en leek op te moeten gaan geven. De schade bleek uiteindelijk gelukkig mee te vallen en dat was ook op de baan te zien. Alcaraz sloeg zich maandag naar de finale door Casper Ruud na drie zwaarbevochten sets aan de kant te schuiven.

In de eindstrijd in Tokio neemt Alcaraz het op tegen Taylor Fritz. De Amerikaan won in de halve finales van landgenoot Jensen Brooksby. Dat belooft een zware kluif te worden voor Alcaraz, want hij kreeg ruim een week geleden nog een vreselijk pak slaag van Fritz bij de Laver Cup. Dat was zijn enige nederlaag in de laatste negentien partijen.

Enorme bonus voor toptennissers

Alcaraz kan bij winst van het toernooi in Tokio ongeveer 350.000 euro aan prijzengeld verwachten voor zijn eindzege, maar mogelijk verdient hij dinsdag nog een miljoen euro extra. Het evenement in de Japanse hoofdstad is namelijk een ATP 500-toernooi en daarvan zijn er elk jaar negen. De speler die op de toernooien het beste presteert, krijgt een bonus van een miljoen.

De Spaanse nummer één van de wereld won eerder dit jaar al soortgelijke toernooien in Rotterdam en Londen en haalde in Barcelona ook nog eens de finale. Alcaraz verdiende tot dusverre 1430 punten en had daarmee al een ruime voorsprong op zijn naaste concurrenten Andrey Rublev en Alex de Minaur. Zij stonden op 1030 punten.

De Minaur enige concurrent

Deze week wordt er ook een ATP 500-toernooi in Peking gespeeld en daar waren Rublev en De Minaur van de partij. De Rus vloog er al in de eerste ronde uit en kan Alcaraz op de alternatieve ranglijst niet meer achterhalen, maar De Minaur zit wel nog in het toernooi. Hij is daarmee de enige speler die Alcaraz nog dwars kan zitten, maar dan moet hij wel minimaal net zo ver in China komen als Alcaraz in Japan.

Er worden dit jaar nog twee ATP-toernooien, maar die worden in dezelfde week gehouden en dus kan een speler aan maximaal één daarvan meedoen. Dat betekent dat iedere speler na deze week nog maximaal 500 punten kan pakken. Als Alcaraz deze week beter presteert dan De Minaur dan wordt het gat tussen de twee groter dan 500 punten.

Sinner kan Alcaraz aan miljoen helpen

Doordat de Spanjaard al in de finale staat en de Australiër 'pas' in de halve finales is het verschil virtueel 560 punten. Sinner kan er met een zege op De Minaur dus voor zorgen dat hij zijn grote rivaal Alcaraz een bonus van een miljoen dollar geeft. Aangezien de Italiaan alle tien de voorgaande ontmoeting won, lijkt dat wel een zekerheidje.

Sinner speelde zelf dit jaar slechts één 500-toernooi en vloog er in Halle toen vroeg uit. Hij speelt dus geen enkele rol in het klassement.