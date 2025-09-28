Carlos Alcaraz plaatste zich zondag overtuigend voor de halve finales van het ATP-toernooi van Tokio. De Spaanse toptennisser maakte in de wedstrijd tegen Brandon Nakashima vooral indruk met een spectaculair punt.

Alcaraz was te sterk voor de Amerikaan. Onder meer dankzij 25 geslagen winners met zijn forehand werd het een overwinning in twee sets: 6-2 6-4. In de andere halve finale staan de Amerikanen Taylor Fritz en Jenson Brooksby tegenover elkaar.

Het was Alcaraz' 65e overwinning van dit jaar, waarmee hij voor de negende keer op rij op een toernooi de halve finales bereikte. Daarin neemt de 22-jarige Alcaraz het op tegen Casper Ruud. De Noor had eerder in twee sets (6-3 6-2) de Australische qualifier Aleksandar Vukic in minder dan een uur verslagen.

Spectaculair punt

Alcaraz maakte enorm indruk met een spectaculair punt. 'Stop wat je aan het doen bent!', schrijft The Tennis Letter op X. 'Carlos Alcaraz met één van dé punten van het jaar. Als je hier niet van houdt, houd je niet van tennis!'

De reacties onder de tweet zijn veelzeggend. 'Dat is een enkelbreker van de koning', schrijft iemand. Een andere X-gebruiker zegt: 'De enige speler waarvan ik denk dat die dit kon, is Roger Federer. Verder komt er geen enkele tennisser in mijn hoofd.' De derde: 'Dit is ongelooflijk.'

STOP WHAT YOU'RE DOING



CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR



IF YOU DON'T LIKE THIS, YOU DON'T LIKE TENNIS



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025

'Ik was echt bang'

Alcaraz beleefde eerder in het Japanse toernooi een zorgwekkend moment. Hij raakte geblesseerd in het duel met Sebastian Baez en moest minutenlang behandeld worden. Er werd op dat moment gevreesd voor een zware blessure, omdat hij naar zijn enkel greep.

Na de wedstrijd vertelt Alcaraz dat hij door angstige momenten is gegaan toen hij geblesseerd raakte. "Ik was echt bang, daar ga ik niet over liegen. Toen ik mijn enkel dubbel klapte, heb ik mij eerlijk gezegd echt zorgen gemaakt. Dat voelde niet goed aan het begin. Ik ben wel blij dat ik heb door kunnen spelen. Dat ik goed tennis heb laten zien en dat ik die wedstrijd zo kon afmaken. Dat voelde erg goed."