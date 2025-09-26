Roger Federer liet zich onlangs uit over de ondergrond bij tennisduels die volgens hem een voordeel zou geven aan Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. De Italiaan heeft nu gereageerd op die aantijgingen en vertelt dat hij en de Spanjaard daar niet veel aan kunnen doen.

Federer schoof aan tijdens een opname voor publiek van de podcast Served, gepresenteerd door de Zwitser zijn oude rivaal Andy Roddick. Daarin opent hij het gesprek over de ondergrond van tennis. "Ik had hier toevallig nog een gesprek over met Reilly Opelka (servicekanon van 2,11 meter, red.). Het is niet oké. Hij kan hier een kickservice slaan tegen Casper Ruud en die kan dan met de return vanaf heuphoogte een winnende bal slaan. Het voelt voor mij alsof dat een stuk moeilijker zou moeten zijn tegen één van de beste services ter wereld."

Vervolgens vertelt hij wat hij zou willen veranderen. "We willen Sinner en Alcaraz op een hele snelle baan zien en dan op een supertrage om te zien hoe ze dat oplossen. Nu speelt iedereen hetzelfde. De directeuren hebben het mogelijk gemaakt dat je met hetzelfde spel Roland Garros, Wimbledon en de US Open kunt winnen."

'Weet niet of dat gaat veranderen'

Sinner reageerde, na zijn overwinning op Marin Cilic bij de China Open, op de uitspraken van Federer. "Hardcourts zijn vaak gelijkwaardig. Soms zijn er wel wat kleine veranderingen. Ik moet gelijk aan Indian Wells denken, want daar stuitert de bal heel hoog. Daar is het wel anders hoe die bal reageert. Op verschillende banen heb je verschillende situaties, zo is het al een tijdje. Ik weet niet of daar spoedig iets in gaat veranderen."

Voor Sinner is zijn aanpassingsvermogen ook een reden waarom hij aan de top staat. "Ik ben gewoon een speler die zich wil aanpassen op de best mogelijke manier. Voor mij voelt het alsof ik dat wel goed doe. Laten we zien wat de toekomst gaat brengen in toernooien."