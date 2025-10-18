Toptennisser Matteo Berrettini heeft een nieuwe vriendin. De Italiaan, ooit de nummer zes van het mondiale tennis, heeft een danseres aan de haak geslagen.

Het gaat om de 22-jarige Vanessa Bellini, een Italiaanse danseres. Haar zus vertelt aan het Italiaanse weekblad DiPiùTv hoe de relatie tot stand kwam. "Ze hebben elkaar deze zomer ontmoet bij een concert van de rapper Marracash. Daar danste zij voor. Het begon allemaal met een snelle blik."

'Best gek'

Vervolgens ging het heel snel. "Ze waren gelijk smoorverliefd op elkaar, dus mijn zus wilde hem gelijk aan ons introduceren. Het was wel gek om een van de beste en beroemde tennissers ter wereld bij ons thuis te hebben."

De zus van Vanessa Bellini hoopt dat de twee samen blijven. "Matteo is een kalme jongen. We hopen dat hij er net zo serieus in staat als mijn zus, zodat hij haar geen pijn doet."

Carrière

Berrettini behoort niet meer tot de top van het tennis. Mede door blessureleed zakte hij de afgelopen jaren flink af. Momenteel is hij de nummer 61 van de wereld.

Een paar jaar geleden zag de wereld er echter heel anders uit. De Italiaan haalde in 2021 de finale van Wimbledon, waar hij verloor van Novak Djokovic (7-6, 4-6, 4-6, 3-6). Ook haalde hij de halve finale op majors als de US Open (2019) en Australian Open (2022).

Vorig jaar speelde Berrettini op Wimbledon nog tegen landgenoot Jannik Sinner in de tweede ronde. Dit duel ging verloren, waardoor Sinner doorging op het heilige gras. De laatste majors zijn allemaal voorbijgegaan aan Berrettini: hij heeft in de afgelopen vier jaar maar liefst zeven majors overgeslagen of zich ervoor afgemeld.