Tennisser Matteo Berrettini maakt het uit met seksverslaafde vriendin na 'erg intense' relatie

Matteo Berrettini heeft het uitgemaakt met zijn elf jaar oudere vriendin Melissa Satta. Dat bevestigde de 27-jarige Italiaanse tennisser onlangs. Berrettini had iets langer dan een jaar een relatie met de 'seksverslaafde' tv-presentatrice.

"Melissa en ik zijn niet langer samen", zei Berrettini. "Wat ik kan zeggen is dat we een erg mooie, intense relatie hadden en veel respect voor elkaar hebben. Ik ga er verder niet op in, want ik deel mijn privéleven niet graag. Er is niets bijzonders gebeurd."

Satta is geen onbekende in de sportwereld. Ze had eerder relaties met voetballers Christian Vieri, John Carew en Kevin-Prince Boateng. Ook was er een affaire met de inmiddels overleden basketballer Kobe Bryant.

Seksverslaafde Satta

Met name haar liefdesleven met Boateng haalde vaak het nieuws. Zo werd Satta weggezet als seksverslaafd. Dat komt omdat ze in een interview in 2012 zei dat de voetballer geblesseerd was door hun drukke seksleven. "De reden dat hij altijd geblesseerd is, is dat wij zeven tot tien keer seks per week hebben", zei ze toen. "Ik haat voorspel, ik wil er meteen voor gaan. Ik zit liever bovenop, zodat ik controle heb."

In 2023 had Berrettini een buikblessure en tennisfans dachten dat het kwam door zijn partner Satta. Maar zij weersprak dat. "Helaas voor mijn haters: die blessure had hij ook al in 2021, en toen kende ik hem nog niet. Waarom moet ik hier sowieso op reageren? Dit bewijst dat seksisme echt bestaat en nog lang niet weg is. Vrouwen worden gezien als wezens die mannen afleiden", reageerde ze toen.