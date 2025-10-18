Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een opmerkelijke prijs toegevoegd aan zijn palmares. Vrijdagavond was hij onder toeziend oog van zijn vriendin Anastasia Potapova de beste in het Oostenrijkse Wenen.

Griekspoor schreef geen ATP-titel op zijn naam. Hij was samen met vijf andere tennissers in de Oostenrijkse hoofdstad aanwezig voor de Red Bull Bassline. Da's een toernooi in een ander jasje dan tennissers gewend zijn. Onder de harde klanken van een dj speelden de spelers tiebreaks tegen elkaar in een best of three. Die tiebreaks worden echter alleen gespeeld tot 5 punten in plaats van 7.

Naast Griekspoor waren Dominic Thiem, Andrey Rublev, Cameron Norrie, Alexei Popyrin en Joel Schwärzler aanwezig. De zes spelers werden onderverdeeld in twee groepen van drie en de winnaars daarvan troffen elkaar in de finale. Daarin was het best of five. In de eindstrijd was Griekspoor oppermachtig: hij versloeg Poporin met 5-3, 5-3 en 5-0. Met een ace klaarde de Nederlandse toptennisser de klus.

Vriendin kijkt toe

"Een erg cool evenement, erg blij om het te winnen", sprak Griekspoor na afloop. "Ik heb goed tennis laten zien. Altijd fijn aan het begin van een toernooi om wat ritme te krijgen op het center court, vooral hier. Geweldig publiek, 6000 man, een ongelooflijke atmosfeer. Dus ja, ik heb er echt van genoten."

Wie dat ook zal hebben gedaan, is de Russische Potapova. Zij zat in het publiek om haar vriend aan te moedigen. Met succes dus, want hij nam de Red Bull-prijs in ontvangst. Later deelde Potapova er ook een kiekje van op haar eigen Instagram.

ATP Wenen

Het demonstratietoernooi gold ter voorbereiding van de ATP in Wenen. Daar is Griekspoor een van de deelnemers, met onder anderen Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur en Lorenzo Musetti. Jesper de Jong hoopt zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij trapt daarin af tegen de Italiaan Matteo Arnaldi.