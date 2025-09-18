Toptennisser Taylor Fritz is smoorverliefd op zijn beroemde vriendin Morgan Riddle, zo blijkt opnieuw uit haar nieuwste Instagram-post.

Fritz, die zich voorbereidt op de Laver Cup 2025 in San Francisco, reageerde enthousiast op de nieuwste campagne van zijn vriendin. Riddle liet haar lange blonde haar zien terwijl ze een lifestyle-merk promootte. De fotoshoot in New York legde haar vast in een stijlvolle look, waarbij ze een donkergrijze salopette droeg over een wit overhemd.

Verschillende influencers en beroemdheden reageerden op de post. Ook Fritz liet van zich horen in de comments. "God damn", schreef hij.

Datingapp

Fritz en Riddle zijn sinds 2020 samen, nadat ze elkaar ontmoetten via een datingapp. Destijds was Morgan net verhuisd naar Los Angeles. Tijdens haar relatie met de Amerikaanse tennisser heeft Riddle de overstap gemaakt van zakelijke banen naar fulltime contentcreatie.

Ze reist tegenwoordig met Fritz mee naar verschillende ATP- en Grand Slam-toernooien. Ze heeft daarom haar werk gemaakt van de levensstijl in de tenniswereld. Daarnaast werk ze samen met grote merken als Grey Goose, Wilson en Lacoste.

Boze sponsor

Op dat gebied kan Fritz nog wel wat leren van zijn vriendin. Zo maakte hij zijn sponsor Hugo Boss allerminst blij met een blunder tijdens zijn duel met Novak Djokovic op de US Open. Hij droeg zijn hoofdband verkeerd om, waardoor het logo ‘BOSS’ ondersteboven stond. En dat terwijl het merk hem naar verluidt 7 miljoen dollar betaalde om het juist zichtbaar te dragen.

Laver cup

Fritz zal aanstaande vrijdag uitkomen voor Team World in het 2025 Laver Cup toernooi in het Chase Center. Zijn team wordt geleid door tennislegende André Agassi en bestaat uit namen als Alex de Minaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, João Fonseca en Reilly Opelka.