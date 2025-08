Morgan Riddle wordt 'de bekendste vrouw van het mannentennis' genoemd. Die grappige bijnaam heeft ze te danken aan haar relatie met toptennisser Taylor Fritz. Daardoor heeft ze toegang tot het ATP-circuit, waarover ze druk vlogt. Fritz is heel blij met haar en de Amerikaan liet dat luid en duidelijk merken.

Op 31 juli werd model en influencer Riddle 28 jaar. Fritz pakte flink uit om die heugelijke dag te vieren. De nummer 4 van de ATP-ranking trok een shirt aan met daarop een foto van Riddle. Op Instagram schreef hij bij een foto van zichzelf met dat shirt aan: "Gisteren was Morgan jarig en kennelijk was het ook nog nationale vriendinnendag", gevolgd door een kussende emoticon.

Vriendinnendag

Overigens vielen de verjaardag van Riddle en vriendinnendag niet precies samen. In de Verenigde Staten is het namelijk op 1 augustus National Girlfriend Day, een dag waarop vrouwen worden aangespoord om hun vriendschappen te vieren. Als man valt Fritz zo bekeken ook niet binnen de doelgroep van die dag.

Riddle hield het op haar Instagram-account bij een korte quote: "Ouder, maar niet wijzer". Dat bijschrift stond bij een reeks foto's van taferelen die aldoor opduiken bij influencers: kiekjes van schalen met eten, modieuze outfits, zwembaden en kleding die het lichaam vrij karig afdekt.

Zieke Morgan Riddle

Vorige maand nog lag Riddle een tijdje op bed vanwege ziekte. In haar bericht gaf Riddle aan dat haar hartslag in rust is gestegen tot 89 slagen per minuut en dat haar lichaamstemperatuur met ongeveer omgerekend 1,9 graden Celsius is verhoogd. Haar gezondheid speelt haar duidelijk flink parten, wat ook haar volgers bezorgd maakt. Ze vroeg aan haar volgers of ze een gouden tip hadden om haar leed te verzachten.

Canada Masters in Montreal

Fritz doet momenteel mee aan het Canada Masters te Montreal. Hij overleefde al twee rondes en treedt in de achtste finale aan tegen Jiri Lehecka. Op ATP-niveau heeft de Amerikaan twaalf titels binnen gesleept. Dit jaar sloeg hij toe in Stuttgart en Eastbourne. Wat grandslamtoernooien betreft piekte hij vorig jaar bij het US Open. In de finale was Jannik Sinner te sterk voor hem.