Influencer Morgan Riddle, de vriendin van Taylor Fritz, wordt gezien al de 'beroemdste vrouw uit de tenniswereld'. Ze zet de levensstijl van tennissers, hun partners en fans van de sport wereldwijd op de kaart via sociale media. Haar populariteit is nu ook schriftelijk vastgelegd.

Het bekende modetijdschrift Vogue schreef namelijk een artikel over de 28-jarige Riddle. Daarin werd zij de 'First Lady' van het tennis genoemd. Met ruim 477 duizend volgers oefent ze dan ook veel invloed uit in de sport. Dat blijkt ook uit de reacties onder het bericht. "Door jou ben ik tennis gaan kijken", wordt bijvoorbeeld geschreven.

De Amerikaanse influencer is ontzettend trots op haar vermelding in het prestigieuze modeblad. "Mam, ik sta in de Vogue", schrijft ze bij een foto op Instagram. "En ik denk dat tennis nu officieel cool is."

Taylor Fritz - Novak Djokovic

Riddle trok ook veel aandacht tijdens de US Open. Ze was uiteraard aanwezig bij de partij van haar vriend en schitterde in een felblauwe jurk. Helaas moest Fritz het toernooi na de kwartfinale verlaten. Hij werd in vier sets uitgeschakeld door Novak Djokovic (6-3, 7-5, 3-6, 6-4).

Riddle heeft al zo'n vijf jaar een relatie met Fritz, die ze via een datingapp leerde kennen. Sindsdien heeft ze haar werk gemaakt van de levensstijl op de ATP-tour. Ze werkt samen met grote merken als Grey Goose, Wilson en Lacoste.

Boze sponsor

De nummer vier tennisser van de wereld kan op dat vlak nog wel wat leren van zijn vriendin. Hij heeft zijn sponsor Hugo Boss namelijk niet blij gemaakt met een blunder in zijn partij tegen Djokovic. Hij droeg een hoofdband van het merk verkeerd op, waardoor de letters 'BOSS' ondersteboven zichtbaar waren. Het merk zou hem wel 7 miljoen dollar betalen om het logo zichtbaar te dragen.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.